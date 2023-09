Urban Outfitters: Darum ist das Geschäft so attraktiv für Hannovers Innenstadt

Hannover. Zum 1. Oktober sollte das Trendgeschäft Urban Outfitters eigentlich in die Räume des ehemaligen Wurst-Basars am Steintor ziehen. Wegen Verzögerungen im Umbau verschiebt sich nun jedoch auch der Einzugstermin. Doch warum wäre gerade dieses Mode- und Accessoiregeschäft eine solche Bereicherung für Hannovers Innenstadt?

Rückblende: Im Jahr 1970 sollen drei College-Studenten in den USA ein Modegeschäft in ihrer Heimatstadt Philadelphia gegründet haben. In ihrem Laden boten sie Secondhandkleidung an und lockten damit rasch Kundschaft. Aus diesem Geschäft ist inzwischen die Marke Urban Outfitters geworden, die zum Teil immer noch Kleidung aus zweiter Hand verkauft, das Sortiment aber um bekannte Modelabel sowie Wohn- und Dekoartikel erweitert hat.

Urban Outfitters will seinen Kundinnen und Kunden nicht nur trendige Kleidung verkaufen, sondern einen ganzen Lifestyle. Ob Holzfällerhemden, zerschlissene Jeans oder löchrige Pullis: Die Mode bei Urban Outfitters wirkt oft gebraucht, manchmal fast etwas aus der Zeit gefallen, doch genau das ist offenbar der Anreiz für junge Menschen. Dass die Modelabels durchweg hochpreisig sind, gerät dabei schnell mal in den Hintergrund.

Neben Mode bietet Urban Outfitters zusätzlich Wohn- und Dekoartikel an, darunter sogar Plattenspieler, analoge Kameras und Kassetten. Auch mit diesen ausgefallenen Artikeln erreichen sie eine große Kundschaft und wollen eine Art Retro-Flair in ihren Geschäften vermitteln. Das breite Sortiment und die entspannte Atmosphäre sollen Kundinnen und Kunden zum Stöbern und Verweilen einladen.

Über die Jahrzehnte schaffte es Urban Outfitters nach eigenen Angaben, sein Image beizubehalten und dennoch stets aktuelle Trends in sein Sortiment aufzunehmen. Mit diesem Konzept gelinge es der Marke, trotz wachsender Konkurrenz relevant zu bleiben. Beispielsweise bietet Urban Outfitters Mode des Labels Ed Hardy an. Diese Marke erfuhr in den frühen Nullerjahren große Popularität, galt seither aber als ausgestorben. Erst seit Kurzem erfährt das Label ein Aufleben in den sozialen Medien. Urban Outfitters lockt damit also eine junge Zielgruppe in seine Geschäfte, so Marktbeobachter.

Derzeit läuft der Umbau des Fünfzigerjahregebäudes noch. Jedoch kam es zu erheblichen Verzögerungen in der Bearbeitung des Bauantrags aufgrund von Personalmangel. Darüber seien die Amerikaner nicht sehr erfreut, sagt Architektin Birgit Tesic-Kurth.

