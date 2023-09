Kostenfrei bis 13:09 Uhr lesen

Klimaprotest in der Landeshauptstadt

Der wohl erste Prozess in Hannover gegen ein Mitglied der Letzten Generation beginnt am Freitag, 22. September, am Amtsgericht: Die Aktivistin soll im Februar auf das Ernst-August-Denkmal am Hauptbahnhof geklettert sein und es mit Farbe beschmiert haben. Der Vorwurf gegen sie lautet: gemeinschädliche Sachbeschädigung.