﻿Darum waren am Freitagmorgen Bundeswehrsoldaten in der Eilenriede

In Hannovers Stadtwald

Flecktarn in der Eilenriede: In Hannovers Stadtwald waren Bundeswehrsoldaten unterwegs.

Neben dem Grün von Hannovers Stadtwald war am Freitagmorgen auch Camouflage zu sehen: Mehrere Bundeswehrsoldaten waren in der Eilenriede mit vollem Gepäck unterwegs. Aber was macht das Militär im Wald?

Manuel Behrens WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket