Ecovillage: Es wird weiter gebaut – die Förderungen sind da

Es geht weiter: Auf dem Kronsberg in Bemerode entsteht das sozial-ökologische Wohnprojekt Ecovillage. Monatelang stand das Vorhaben auf der Kippe, weil sich die Förderbedingungen zunächst verschlechtert hatten.

Hannover. Das sozial-ökologische Wohnprojekt Eco­vil­lage auf dem Kronsberg im Stadtteil Bemerode wird fortgesetzt – nach längerer Ruhepause. Nach dem Aussetzen der Förderung für den Neubau energieeffizienter Gebäude durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Frühjahr 2022 fehlte ein sechsstelliger Betrag, wodurch das Projekt über Monate auf Eis lag. Den fehlenden Betrag haben die Verantwortlichen inzwischen akquiriert – vor allem durch weitere Einlagen. Jetzt sollen Mitte 2024 die ersten beiden von insgesamt fünf Bauabschnitten bezogen werden – rund ein Jahr später als geplant.

Nach dem Aus der KfW-Förderung hatte es zuletzt eine Deckungslücke von einer Million Euro gegeben. Die landeseigene N-Bank suchte lange nach einer Förderlösung und scheiterte – bis jetzt. Man habe eine Möglichkeit gefunden, das Projekt doch noch zu fördern, sagt Gerd Nord, Vorstandssprecher der als Bauherr fungierenden Wohnungsgenossenschaft, am Freitag. Kern­pro­blem war die Kombinierbarkeit der verschiedenen Fördermittel auf Bundes- und Landesebene. So waren etwa die Richtlinien der KfW-Förderung nicht kompatibel mit den Vorschriften für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Niedersachsen.

Genossenschaftsmitglieder stocken Einlage noch mal auf

„Sowohl die KfW- als auch die N-Bank sind uns sehr entgegengekommen und haben ihre Bedingungen für eine Förderung zu unseren Gunsten abgeändert“, sagt der Sprecher. „Der erste Förderbescheid der N-Bank liegt vor, die Zusage für den Darlehensbescheid erwarten wir in Kürze.“ Die Verzögerung beim Baustart hatte ihren Ursprung allein im Auslaufen der alten KfW-Förderung im Frühjahr 2022. Dadurch fehlten beim ersten Bauabschnitt mit seinen rund 160 Wohnungen auf einen Schlag 5,6 Millionen Euro. Durch Nachverhandlungen konnte sich Ecovillage immerhin noch drei Millionen Euro von der KfW sichern. Weitere 1,5 Millionen Euro brachten Genossenschaftsmitglieder in das Projekt ein. Ein Teil von ihnen hat je nach Vermögensverhältnis die Einlage noch mal aufgestockt, so dass die Deckungslücke nun geschlossen ist.

Die Wohnungsgenossenschaft baut auf dem Gelände von knapp 50.000 Quadratmetern etwa 500 Wohnungen in verschiedenen Größen. Hauptanliegen ist das platz- und ressourcensparende Bauen. In der sozial-ökologischen Siedlung auf dem Kronsberg entsteht immerhin das größte Tiny-House-Dorf Europas. Dazu gibt es zwei- bis vierstöckige Häuser, insgesamt leben später rund 1000 Menschen im Ecovillage. Die zukünftigen Bewohner haben Viertel und Wohnungen von Anfang an mitgeplant.

Hochbau beginnt auf dem Kronsberg ab Herbst

Aktuell laufen kleinere Erschließungsarbeiten, der Hochbau in den ersten beiden Bauabschnitten läuft ab Herbst. Zudem werden die ersten drei Tini-Häuser in Kürze angeliefert. Die Genossenschaftsmitglieder bauen ihre Siedlung auch in Eigenleistung, die sich wegen der jüngsten Deckungslücke noch einmal erhöht hat, um Kosten zu sparen. Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, ohne dort zu leben, kann dies auch tun – immerhin verspricht Ecovillage für die Einlage 1,5 Prozent Rendite.