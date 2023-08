﻿Am Montag gehts in Holtensen los: Das bedeutet die Sperrung der B217 für Hannover-Pendler

Hannover. Jetzt wird es also ernst: Viermal ist sie zeitlich nach hinten verlegt worden, am Montag startet die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Sanierung der B217 in Holtensen. Die Ortsdurchfahrt wird von vier auf zwei Spuren reduziert – und bis mindestens Ende Februar gesperrt sein, was sich vor allem morgens und am späten Nachmittag im Berufsverkehr deutlich bemerkbar machen dürfte.

Denn Tausende Pendlerinnen und Pendler nutzen die Bundesstraße, um aus der südwestlichen Region zu ihrer Arbeitsstätte nach Hannover zu gelangen. Ab Montag müssen sie dafür ein halbes Jahr lang zum Teil erhebliche Umwege in Kauf nehmen. Rund 15.000 Autos rollen nach Angaben der Behörde täglich durch Holtensen.

B217: Pendler können nicht durch Holtensen fahren

Etwa ein Drittel davon – so die Einschätzung der Behörde – werden die Umleitung von Steinkrug durch Bredenbeck, Argestorf, Wennigsen, Lemmie und Weetzen zurück auf die B217 und nach Feierabend in umgekehrter Reihenfolge nutzen. Aus ungefähr 5,5 Kilometern auf der B217 werden so gut 11 Kilometer Strecke für die Pendler – zunächst fünf Behelfsampeln und eine teilweise Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 inklusive.

Der Rest, der als Fernverkehr gilt, wird bei Springe ab der Kaiserrampe auf die K216 an Völksen vorbei durch Gestorf auf die B3 geführt, über die auch der Schwerlastverkehr umgeleitet wird. Von dort geht es dann für die Pendlerinnen und Pendler fast parallel zur B217 an Pattensen und Hemmingen vorbei Richtung Hannover. Statt 21 Kilometer bis zum Ricklinger Kreisel sind es für sie dann allerdings derer 30.

Autofahrenden empfiehlt die Landesbehörde darüber hinaus die Navigationsapp Nunav. Sie zeichne sich dadurch aus, den Verkehr zu verteilen und dadurch Engstellen zu entschärfen. „Je mehr Fahrerinnen und Fahrer diese App nutzen, desto zuverlässiger wird der Verkehr verteilt. Es genügt schon ein Anteil von 10 Prozent aller Verkehrsteilnehmer, um einen positiven Effekt zu erreichen“, sagt Pressesprecher Martin Klose.

Die Sanierung startet am nördlichen Ortseingang und erfolgt in fünf Abschnitten. Für den ersten rechnet das Land mit vier Wochen Bauzeit.

