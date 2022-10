Kaffee, Kuchen und jede Menge gebrauchtes Porzellan: Die 22 Jahre alte Charleen Schulz hat das Café Sahnestücke in Hannover-Kleefeld übernommen – und setzt auf das ungewöhnliche Konzept ihrer Vorgängerin.

Hannover. Das Café Sahnestücke an der Kirchröder Straße in Kleefeld hat eine neue Besitzerin: Mit nur 22 Jahren übernimmt Charleen Schulz den Laden von Christiane Schär, die Ende August in den wohl verdienten Ruhestand gegangen ist.

Erst vor eineinhalb Jahren hat die neue Betreiberin ihre Ausbildung zur Konditorin in Herford beendet. Seit Oktober steht sie nun hinter der Theke des Cafés Sahnestücke. Unterstützung bekommt sie von ihren Eltern und ihrem Freund Noel Schumacher, der als gelernter Bäcker das hausgemachte Brot für die Frühstückskarte kredenzt.