﻿Jonathan Hiese ist neuer Kantor in der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover

Jonathan Hiese ist neuer Gemeindekantor in der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover. Vom Kirchenraum und den Orgeln ist der Neue begeistert – doch die Stelle hat auch ihre Tücken.

Hannover. Vielleicht ist es ja ein gutes Omen, dass sich die Stadt bisher von ihrer besten Seite gezeigt hat. Seit April lebt Jonathan Hiese in Linden, seinen neuen Job als Kantor der Neustädter Hof- und Stadtkirche in der Calenberger Neustadt hat er schon zwei Monate zuvor angetreten – und seither war fast nur schönes Wetter. Kein Wunder also, dass es Hiese in der Stadt gefällt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 31-Jährige ist in Bochum geboren und am Bodensee zur Schule gegangen. Er hat in Tübingen Kirchenmusik und ein paar Semester Theologie studiert und schließlich in Bremen seinen Abschluss gemacht und erste Berufserfahrungen gesammelt. Jetzt ist er Kantor an einem Ort, der einst eine zentrale Rolle für die Kirchenmusik der Stadt gespielt hat. Die Neustädter Hof- und Stadtkirche war lange Sitz des hannoverschen Kirchenmusikdirektors, der wichtige organisatorische Arbeit leistet und künstlerische Impulse für die Gemeinden setzt.

Stelle reicht nicht zum Leben

Im vergangenen Jahr wurde diese Stelle aber an die Gemeinde der Herrenhäuser Kirche verlagert – und für die Innenstadtkirche blieb nur die halbe Stelle eines Gemeindekantors. Hieses direkten Vorgänger Michael Čulo hat es deshalb nicht lange gehalten. Nach nicht einmal einem Jahr wechselte er auf eine bessere Position nach Hildesheim.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil die Teilzeitstelle kaum zum Leben reicht, leitet Hiese zusätzlich noch einen Kammerchor in Bremen. Inhaltlich aber ist die Stelle in Hannover für ihn in mehrfacher Hinsicht sehr attraktiv. Er schätzt den besonderen Kirchenraum mit der Spanischen Orgel und der von der Musikhochschule neu angeschafften großen Barockorgel. Dazu gibt es die große musikalische Tradition in der Kirche.

„Der Wille, jetzt wieder weiterzumachen, ist bei allen groß“: Jonathan Hiese in der Neustädter Hof- und Stadtkirche. © Quelle: Irving Villegas

Unter anderem ist hier die musikalische Andachtsreihe „Bach um fünf“ bestens eingeführt. Am ersten Sonntag eines Monats wird jeweils eine Kantate des berühmten Thomaskantors in ihrem liturgischen Kontext aufgeführt. Für Hiese ist das eine wunderbare Einrichtung. „Es gibt sonst kaum noch Kirchen, in denen so regelmäßig Bach-Kantaten aufgeführt werden“, sagt er.

Für dieses Jahr sind die Bach-Sonntage noch von seinem Vorgänger organisiert. Für die Zeit danach hat der Kantor sich kleine Neuerungen vorgenommen. Unter anderem wird innerhalb der Reihe der Bachchor aus der Marktkirche erstmals in der Neustädter Kirche singen – „zur Pflege des nachbarschaftlichen Verhältnisses“, wie Hiese sagt.

Erstes Konzert am 13. November

Natürlich sind auch die beiden eigenen Chöre der Kirche – die Kantorei St. Johannis und die Seniorenkantorei – mit Auftritten präsent. Ihre Mitglieder haben trotz der schwierigen Bedingungen der vergangenen Jahre mit Corona und mehrfachen Leitungswechsel die Lust am Singen offenbar nicht verloren. „Der Wille, jetzt wieder weiterzumachen, ist bei allen groß“, sagt der Kantor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine größere Öffentlichkeit wird sich davon beim ersten Konzert mit Hiese überzeugen können. Am 13. November plant er in seiner Kirche ein Programm mit Werken von Heinrich Schütz und erinnert so an den 350. Todestag des Komponisten in diesem Jahr. Bei der Gelegenheit präsentiert der neue Kantor auch die Cappella Santa Croce, ein Instrumentalensemble, das er während des Studiums in Bremen gegründet hat und das fortan vielleicht öfter in Hannover zu hören sein wird. Zumindest, wenn Hiese länger auf seinem Posten bleibt. Vielleicht hält sich ja das Wetter.