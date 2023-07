﻿„Neugierig auf die Stadt“: Unterwegs mit Hannovers neuer Museumsdirektorin Anne Gemeinhardt

Hannover. Das Haus hinter ihr gilt eigentlich als Problemfall. Ein Museum mit schwammigem Profil, besucherschwach und renovierungsbedürftig. Dabei präsentiert das Museum August Kestner kostbare Schätze aus mehreren Jahrtausenden: ägyptische Mumien, römische Vasen, griechische Münzen. „Man könnte seine Internationalität noch viel stärker herausstellen“, sagt Anne Gemeinhardt, „Brücken schlagen zu Menschen, die in Hannover wohnen und ihre Wurzeln ebenfalls im Mittelmeerraum haben.“

Die 42-Jährige ist hier gewissermaßen die neue Hausherrin. Seit Anfang Juni leitet sie Hannovers Museen für Kulturgeschichte – und sie hat ein großes Talent dafür, in jeder Lage eher die Chancen als die Probleme zu sehen.

Unterwegs in Hannover: Anne Gemeinhardt und HAZ-Redakteur Simon Benne starten ihren Stadtspaziergang am Museum August Kestner. © Quelle: Villegas

Ihr Mann und die Kinder kommen in den Sommerferien aus Frankfurt nach; sie selbst hat schon einmal das neue Domizil der Familie bezogen – ein Haus mit Garten in Anderten. „Ein unaufgeregter Stadtteil mit viel Grün – das passt zu uns“, sagt sie.

Arbeit in jüdischen Museen

Vom Kestner-Museum aus bummeln wir den Friedrichswall entlang. „In der Schule war ich eigentlich gar nicht so sehr an Geschichte interessiert“, erzählt die gebürtige Saarländerin. Eigentlich wollte sie nach dem Abitur Sozialpädagogik studieren. Sie machte sogar ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Wohngruppe für Jungen aus schwierigen Verhältnissen. „Ich selbst kam aus einer ganz heilen Welt, das war eine völlig neue Erfahrung für mich“, sagt sie.

„Ich bin neugierig“: Anne Gemeinhardt und Simon Benne auf dem Weg zum Wangenheimpalais. © Quelle: Villegas

Anschließend studierte sie in Augsburg Europäische Kulturgeschichte. „Ich bin ja fünf Minuten von der französischen Grenze aufgewachsen und fand Sprachen immer interessant“, sagt sie. Neben einem Auslandssemester in Lyon machte sie auch ein Praktikum im Jüdischen Museum in Frankfurt – und war begeistert: „Da wusste ich, dass ich im Museumsbereich bleiben wollte.“

Sie mag die Markthalle: Anne Gemeinhardt mit Simon Benne beim Stadtspaziergang. © Quelle: Villegas

Wir kommen zum Wangenheimpalais, in dem einst Hannovers letzter König Georg V. lebte. Ihre Amtsvorgänger waren irgendwann allesamt Koryphäen auf dem Gebiet der Stadtgeschichte. Sie selbst pflegt da noch den Außenblick. „Ich bin aber neugierig darauf, die Stadt kennenzulernen“, sagt sie in ihrer erfrischenden Art.

„Die Menschen mitnehmen“

Gut gelaunt, zupackend, bodenständig und unternehmungslustig wirkt die Museumsmacherin. Sie sprüht geradezu vor Begeisterung, wenn sie davon spricht, dass Museen sich gesellschaftlich öffnen müssen. „Ein modernes Stadtmuseum muss die Menschen mitnehmen“, sagt sie.

„Die historischen Gebäude sind schön“: Anne Gemeinhardt und Simon Benne vor dem Alten Rathaus. © Quelle: Villegas

Unter dem hehren Motto „Kultur für alle“ habe man lange vor allem verstanden, bildungsferne Schichten mit dem klassischen Kulturkanon zu beglücken. „Es geht aber auch darum, jene Fragen aufzugreifen, die die Menschen schon mitbringen“, sagt Anne Gemeinhardt. „Wir werden von Steuergeld bezahlt – da haben die Leute auch ein Recht darauf, dass wir uns Gedanken machen, wie wir das Museum mit ihnen gestalten können.“

„Fragen aufgreifen, die die Menschen mitbringen“: HAZ-Redakteur Simon Benne notiert Anne Gemeinhardts Worte vor dem Alten Rathaus. © Quelle: Villegas

Den Weg zum Historischen Museum, ihrem zweiten großen Haus, ist sie mittlerweile schon oft gegangen. Vorbei am Landtag oder am Alten Rathaus. „Die historischen Gebäude sind schön, aber auch die Nachkriegsbauten gehören zum Charakter von Hannover“, sagt sie, „die Markthalle mit ihren transparenten Glasflächen mag ich richtig gern.“

„Viel Lust auf Veränderung“

So kommen wir zur Marktkirche. „Mit ihrem roten Backstein wirkt sie auf mich sehr norddeutsch“, sagt die Neu-Hannoveranerin. Sie selbst hat lange im Süden gelebt. Sie arbeitete in Museen für jüdische Geschichte in München und Frankfurt. Seit 2013 war sie dann am Historischen Museum Frankfurt als Kuratorin für Bildung und Vermittlung zuständig.

„Wirkt auf mich sehr norddeutsch“: Anne Gemeinhardt und Simon Benne schlendern an der Marktkirche vorbei. © Quelle: Villegas

„Das war eine spannende Zeit“, sagt sie. Das Haus war im Umbruch, bekam einen Neubau, eine neue Dauerausstellung, ein neues Leitbild. Vielleicht keine schlechte Schule für Hannover, wo die Museen ebenfalls vor gravierenden Umbrüchen stehen.

Pittoreske Station: Anne Gemeinhardt und Simon Benne in der Kramerstraße. © Quelle: Villegas

„Nach zehn Jahren in Frankfurt wollte ich etwas anders machen“, sagt sie in der pittoresken Kramerstraße, „und an Hannover hat mich gereizt, dass es hier viel Lust auf Veränderung gibt.“ Das ist sehr freundlich ausgedrückt. Große Teile des Historischen Museums, das jetzt vor uns auftaucht, sind seit 2017 geschlossen – für Bauarbeiten, die bislang nicht einmal begonnen haben.

Mit Optimismus an die Arbeit

„Ende Oktober wird es ganz geschlossen“, sagt Anne Gemeinhardt, „dann geht es los.“ Abertausende von Exponaten ziehen dann in das neue Sammlungszentrum an der Vahrenwalder Straße um – ein Mammutunternehmen. Für viele altgediente Museumsleute ist das alles ein Graus. „Ich gehe mit Optimismus an die Arbeit, mir macht das keine Angst“, sagt sie Direktorin hingegen frohgemut.

Im Oktober wird das Haus vollständig geschlossen: das Historische Museum am Hohen Ufer. © Quelle: Villegas

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten einmal bis zum Kirchentag 2025 abgeschlossen sein. „Aber das wird definitiv nichts“, sagt sie. Derzeit hält ihr Team Ausschau nach Interimsorten, an denen das Museum Ausstellungen zur Stadtgeschichte extern präsentieren kann. „Darin liegt auch eine Chance“, sagt sie.

Hin zu den Menschen gehen: Anne Gemeinhardt vor dem Historischen Museum. © Quelle: Villegas

Das Museum soll buchstäblich auf die Straße gehen. Hin zu den Menschen, „partizipativ sein“, wie Anne Gemeinhardt es ausdrückt. „Es wird Spaß machen, dort schöne Sachen auf die Beine zu stellen“, sagt sie. Dass sie sich wirklich darauf freut, nimmt man ihr sofort ab.

