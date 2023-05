﻿Misburger Bad im Bauplan – aber was ist mit den Kosten?

Das Misburger Bad liegt im Zeitplan, doch bei den Kosten könnten böse Überraschungen drohen. Die Stadt bestätigte bereits, dass es bereits Gespräche mit der Baufirma zu den Mehrkosten gebe.

Hannover. Auf dem ersten Blick gibt es endlich mal gute Nachrichten vom Misburger Hallenbad: So liege der aktuelle Neubau laut Sachstandsbericht noch immer im baulichen Zeitplan. Das Fundament ist gelegt, die Hülle steht und die Arbeiten am Außengelände sollen planmäßig noch in diesem Monat beginnen. Es scheint also alles ohne böse Überraschungen abzulaufen – zumindest, solange man von der Kostenfrage absieht.