﻿Tag der Entscheidung beim Regionsklinikum – das müssen Sie dazu wissen

Hannover. Zwei Krankenhäuser sollen verschwinden, eines deutlich kleiner werden – und andere dafür größer. Die „Medizinstrategie 2030“, mit der das Klinikum Region Hannover (KRH) fit für die Zukunft gemacht werden soll, sieht starke Einschnitte vor und war deshalb in den vergangenen Wochen teils heftig umstritten. Wir haben alles Wichtige zusammengetragen für heute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Worum geht es bei der Medizinstrategie 2030 überhaupt?

Von der Umstrukturierung verspricht sich die Geschäftsführung eine Verbesserung der medizinischen Qualität und eine deutliche Verringerung der finanziellen Verluste. Aktuell leidet das KRH unter einem strukturellen Defizit von 30 Millionen Euro pro Jahr. Künftig sollen im operativen Betrieb keine roten Zahlen mehr anfallen.

Soll wachsen: Das Klinikum Siloah in Linden-Süd. © Quelle: Julian Stratenschulte (Archiv)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was genau ist geplant?

Die Zahl der KRH-Standorte wird sinken: Aus dem Siloah-Krankenhaus soll ein Maximalversorger werden. So bezeichnet man Kliniken, die das komplette medizinische Know-how anbieten können, Uni-Kliniken gehören etwa zur Kategorie der Maximalversorger. In Gehrden und Großburgwedel sollen Schwerpunktversorger entstehen – Kliniken, die bei bestimmten Fachrichtungen auch überregionale Bedeutung haben. Die Häuser in Neustadt und Laatzen sind als Grundversorger für Notfälle vorgesehen. Als Konsequenz daraus soll das Nordstadt-Krankenhaus im Siloah aufgehen, das Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus schrumpfen und das Krankenhaus in Lehrte schließen.

Was sagen die Mitarbeitenden des Klinikums zu den Plänen?

49 Führungskräfte des KRH stellen sich geschlossen hinter den geplanten Umbau des Krankenhausverbundes. Nachdem Chefärzte und Chefärztinnen sich bereits im März dafür stark gemacht haben, die „Medizinstrategie 2030“ zügig umzusetzen, haben Pflegedirektoren, Kaufmännische und Ärztliche Direktoren, Instituts- und Zentralbereichsleitungen sowie Pflegedienstleitungen den Druck auf die Politik vor Kurzem noch einmal erhöht: In einem gemeinsamen Schreiben an die Abgeordneten der Regionsversammlung fordern sie „mutige Entscheidungen zur dringend notwendigen Strukturanpassung“.

Was ist ihre Hauptargumentation?

Nach Einschätzung der Führungskräfte kann das KRH in seiner heutigen Struktur eine gute Versorgung der Patienten und Patientinnen nicht länger gewährleisten. Insbesondere kleinere Standorte spürten „die negativen Auswirkungen aus der Kombination von dynamischer medizinischer Innovation, steigenden Strukturvorgaben und einem zunehmenden Fachkräftemangel“, heißt es in dem Brief, der dieser Zeitung vorliegt. „Unsere Strukturen sind für Mitarbeitende zunehmend unattraktiv, da wir nur durch die Flexibilität und den Improvisationswillen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die stationäre Versorgung auf hohem Niveau sichern können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Soll verkleinert werden: Klinikum Agnes Karll in Grasdorf. © Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Was ist politisch bisher passiert?

Zunächst hat der Aufsichtsrat des Klinikums die Strategie verabschiedet, in der vergangenen Woche dann der Sozialausschuss der Region, abschließend hat die Regionsversammlung heute das Wort. Lange schien es so, als wackelt die rot-grüne Mehrheit in dem Gremium, weil die SPD zwei abtrünnige Mitglieder in ihren Reihen hatte: Der Laatzener Ernesto Nebot Pomar und die Lehrterin Helga Laube-Hoffmann hatten zuletzt deutlich gemacht, dass sie den Plänen für die Reform des Klinikums nicht zustimmen wollen. Jetzt wollen sie doch zustimmen.

Warum haben die beiden ihre Meinung geändert?

Die SPD-Fraktion und Regionspräsident Steffen Krach (SPD) haben bis zuletzt auf die Angeordneten eingeredet und ihnen wohl Zugeständnisse gemacht. Bekannt ist, dass Lehrte ein Regionales Versorgungszentrum erhalten soll. Zudem wird es einen Gesundheitsausschuss geben, in dem die Politik die Umsetzung der Strategie begleiten und zur Not eingreifen kann. Die Bildung eines solchen Ausschusses war vor allem Ernesto Nebot ein Anliegen. Und für den Standort Laatzen sei für ihn besonders wichtig, dass die Notfallversorgung sichergestellt bleibe. „Man muss aufpassen, dass dies nicht nur eine Notaufnahme mit Übernachtungsmöglichkeiten wird, sondern auch eine prä- und poststationäre Versorgungsstruktur aufrechterhalten wird“, so Nebot. Dies hat ihm seine Fraktion offenbar zugesagt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum braucht die SPD die Stimmen der beiden Abgeordneten?

Die Regionsversammlung hat 85 Mitglieder, für eine Mehrheit sind mindestens 43 Stimmen erforderlich. SPD und Grüne, die für den Umbauplan stimmen wollen, haben zusammen mit dem stimmberechtigten Regionspräsidenten Steffen Krach (SPD) 44 Sitze. Fehlen zwei Stimmen wie etwa die von Nebot und Laube-Hoffmann, ist das Abstimmungsergebnis offen, da die übrigen Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder im Parlament auf 41 Stimmen kommen und bislang Ablehnung signalisiert haben. Nun hat allerdings auch der fraktionslose Jens Böning (die Hannoveraner) seine Zustimmung signalisiert. Damit gäbe es ausreichend Stimmen für die Reform.

Bleibt es tatsächlich beim Nein der übrigen Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder?

Danach sieht es aktuell aus. Jessica Kaußen (Die Linke) sagte am Montag, dass sie und ihre beiden Fraktionskollegen gegen die Pläne stimmen wollen. „Es wird keine Zustimmung geben, da sind wir uns einig, auch ohne Fraktionszwang“. Es sei ein intransparentes Verfahren gewesen, Mitarbeiter und Experten habe man nicht ausreichend oder gar nicht gehört wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Bruno Adam Wolf (fraktionslos, die Piraten) will die Strategie ebenfalls ablehnen, äußerte er am Montag. „Für mich ist das ein weiterer Schritt in Richtung Privatisierung. Es geht um die Daseinsvorsorge für alle Menschen vor Ort. Die sehe ich in Zukunft nicht gewährleistet. Die beide Mitglieder der Fraktion Die Partei & Volt hatten sich bei Podiumsdiskussionen zuletzt ebenfalls ablehnen geäußert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HAZ