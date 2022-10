﻿In Hannover gut zu sehen: Das müssen Sie über die partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober wissen

Seltenes Himmelsschauspiel in der Mittagspause: Am Donnerstag, 25. Oktober, gibt es in Hannover mal wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Was Sie über das Phänomen wissen müssen und wann es die nächste Chance gibt, erfahren Sie hier.

Hannover. Die Blicke gehen in die Höhe: Am Dienstag, 25. Oktober, dürften auch in Hannover in der Mittagspause viele Augen gen Himmel gerichtet sein, denn bei gutem Wetter lässt sich dann eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Letztmals ist das im Juni des vergangenen Jahres der Fall gewesen.

Was Sie über das seltene Himmelsschauspiel wissen müssen und wie Sie es am besten beobachten können, lesen Sie hier.

Wann kommt es zu einer partiellen Sonnenfinsternis?

Für eine Sonnenfinsternis müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Eine Voraussetzung ist Neumond, damit dieser am Taghimmel zu sehen ist. Darüber hinaus muss der Trabant genau in einer Linie zwischen Sonne und Erde stehen und dabei die Sonne verdecken. Durch die Neigung der Mondbahn zieht er jedoch meist weit über- oder unterhalb der Sonne vorbei.

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis bedeckt der Mond lediglich einen Teil der Sonnenscheibe. Bei einer totalen Sonnenfinsternis wird die Sonne hingegen komplett bedeckt.

Wo kann ich das Himmelsschauspiel am besten verfolgen?

Wichtig ist der freie Blick auf den Himmel. Da die partielle Sonnenfinsternis diesmal nicht in Horizontnähe stattfindet, ist es auch in der Stadt verhältnismäßig einfach, einen geeigneten Beobachtungsstandort zu finden. „Wer nicht gerade von Hochhäusern umringt ist, sollte keine Schwierigkeiten haben“, sagt Robert Schumann von der Volkssternwarte auf dem Lindener Berg, die zur Sonnenfinsternis geöffnet haben wird und einen Blick durch ihre Teleskope ermöglicht. Eine andere gute Option in Hannover ist der Kronsberg. Der Blick geht jeweils in Richtung Süden.

Wann genau ereignet sich die Sonnenfinsternis?

In Hannover schiebt sich der Mond am Dienstag ab 11.08 Uhr vor die Sonne, die partielle Sonnenfinsternis endet um 13.12 Uhr. Maximal bedeckt der Mond in Hannover 27,6 Prozent der Sonne – dies ist um 12.09 Uhr der Fall. Größer ist der Grad der Bedeckung im Nordosten Deutschlands, etwa in Rostock, wo er um 12.11 Uhr immerhin 32,9 Prozent beträgt.

Die Blicke gehen nach oben: Hier sind es die von Schülerinnen und Schülern der Bismarckschule. © Quelle: Archiv

Kommt es auch aufs Wetter an?

Freundliches Wetter ist eine Grundvoraussetzung, um die partielle Sonnenfinsternis beobachten zu können. Zwar ist auch bei einer dichten Wolkendecke eine Veränderung der Helligkeit zu bemerken, doch nur bei einem freien Blick auf die Sonne lässt sich das seltene Himmelsschauspiel wirklich beobachten. „Ein paar Schleierwolken sind kein Problem, aber die Sonne muss schon sichtbar sein“, bestätigt Schumann.

Aktuell geht der Trend hin zu wechselhaftem Wetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Es wird kälter, auch mit Schauern ist zu rechnen. Für Dienstag sagt wetter.de strahlenden Sonnenschein über neun Stunden voraus, wetter.com und wetteronline.de rechnen hingegen schon mit deutlich mehr Bewölkung.

Was muss ich beim Blick nach oben beachten?

Unbedingt die Augen schützen. Ein direkter Blick in die Sonne kann die Netzhaut schädigen, warnt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Zu empfehlen sind spezielle Sonnenfinsternisbrillen, die nur wenige Euro kosten und besondere Filtereigenschaften aufweisen: Sie lassen maximal 0,001 Prozent des Sonnenlichts durchkommen. Eine solche Brille muss das CE-Symbol tragen.

Wer durch ein Fernglas, Teleskop oder eine Kamera nach oben schaut, sollte dies nicht tun, ohne zuvor spezielle Filteraufsätze oder Folien vor der Optik des Geräts angebracht zu haben, da diese die Sonnenstrahlen zusätzlich bündeln. Das BfS warnt darüber hinaus ausdrücklich davor, herkömmliche Sonnen- und Schweißerbrillen oder selbst gebastelte Lösungen zu nutzen. Was hingegen sicher ist und sich beispielsweise gemeinsam mit Kindern leicht selbst bauen lässt, ist eine Lochkamera, mit deren Hilfe nur die Projektion der Sonnenfinsternis sichtbar wird.

Wann gibt es die nächste Gelegenheit?

Die nächste in Hannover sichtbare partielle Sonnenfinsternis wird es erst am Sonnabend, 29. März 2025, geben. Der Mond wird die Sonne dann zu einem vergleichbarem Teil wie am Dienstag bedecken. Mit mehr als 80 Prozent abgedeckter Fläche deutlich ausgeprägter wird da schon die Sonnenfinsternis am 12. August 2026 sein.