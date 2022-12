﻿„Vor Tabus nicht einknicken“: Das sagen die Direktorinnen des Busch-Museums Hannover über politische Korrektheit

Was darf Satire? Die scheidenden Direktorinnen des Wilhelm-Busch-Museums Hannover sprechen im Interview über Loriot, heikle Passagen in Kinderbüchern und Humor in Zeiten politischer Korrektheit.

Frau Vetter-Liebenow, Frau Brunngraber-Malottke, vor zehn Jahren wurden Sie Direktorin beziehungsweise stellvertretende Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums. Ende des Jahres gehen Sie fast zeitgleich in den Ruhestand. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Vetter-Liebenow: Wir können zufrieden gehen. Unsere Besucherzahlen sind sehr gut, allein zur Peter-Gaymann-Ausstellung kamen in diesem Jahr weit über 20.000 Menschen. Die Begegnung mit dem Original kann eben nichts ersetzen, kein Buch und kein Bildschirm. Unser Museumsshop macht mittlerweile höhere Umsätze als vor Corona. Vor allem aber ist es uns über die Jahre gelungen, das Profil des Hauses zu schärfen, mit drei Schwerpunkten: Wilhelm Busch, Karikatur in Geschichte und Gegenwart ...

Brunngraber-Malottke: ... und Kinderbücher. In diesen stecken häufig große zeichnerische Innovationen. Sie setzen sich oft auch mit aktuellen Themen auseinander wie Flucht oder dem Umgang mit verschiedenen Religionen. Manchmal animieren Kinder, die mit der Kita bei uns waren, mittlerweile ihre Eltern, gemeinsam wiederzukommen.

„Wir können zufrieden gehen“: Gisela Vetter-Liebenow war zehn Jahre lang Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums. © Quelle: Katrin Kutter

Vetter-Liebenow: Ein großes Geschenk waren immer wieder die Begegnungen mit vielen großartigen Persönlichkeiten, etwa als 1988 Loriot eine Ausstellung bei uns hatte ...

Brunngraber-Malottke: ... und uns vor der Eröffnung bis drei Uhr nachts noch Bilder umhängen ließ. Aber seine Vorschläge waren gut und sinnvoll, er hatte eben ein scharfes Auge und präzise Vorstellungen davon, was er wollte.

Stichwort Kinderbücher: Sollten diese nicht eher kindgerechte Schutzräume sein, statt Kinder zu verstören?

Vetter-Liebenow: Gegenfrage: Sollen Kinder denn in der Illusionsblase aufwachsen, dass wir in einer durch und durch heilen Welt leben? Kinder können schon früh verstehen, dass zum Leben auch der Tod gehört, dass man sich manchmal wehren muss und dass andere Menschen andere Meinungen haben können als man selbst.

„Man darf Kindern ruhig etwas zutrauen“: Ruth Brunngraber-Malottke war zehn Jahre lang stellvertretende Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums. © Quelle: Katrin Kutter

Brunngraber-Malottke: Ich hatte schon Diskussionen mit Eltern, die Max und Moritz ablehnen, weil sie ihre Kinder gewaltfrei erziehen wollen. Dabei können Kinder meist sehr wohl einordnen, dass es sich um fiktive Geschichten handelt. Man darf ihnen ruhig etwas zutrauen und muss sie nicht in Watte packen.

„Satire darf leider immer weniger“

Um die Frage, was moralisch erlaubt ist, gibt es in jüngster Zeit oft heftige Diskussionen. Also, fragen wir mit Tucholsky: Was darf Satire?

Vetter-Liebenow: Leider immer weniger. Satire ist ja eine kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Die Bereitschaft, Meinungen zu tolerieren, auch wenn man sie nicht teilt, wird zusehends geringer. Bei Verstößen gegen die vermeintliche politische Korrektheit branden schnell hysterische Debatten auf – dabei hat die so vehement vorgetragene Moral oft nur eine geringe Halbwertszeit.

Beide gehen in Ruhestand: Gisela Vetter-Liebenow (rechts) und Ruth Brunngraber-Malottke haben das Wilhelm-Busch-Museum zehn Jahre lang geprägt. © Quelle: Katrin Kutter

Da müssten Sie bitte ein Beispiel nennen!

Vetter-Liebenow: In dem Kinderbuch „Lippels Traum“ von Paul Maar gab es eine Szene, in der ein türkisches Mädchen von seiner Tante auf der Straße beschimpft wird, weil es kein Kopftuch trägt. Daran gab es viel Kritik, auch von erzkonservativen türkischen Kreisen – es hieß, die Szene sei islamfeindlich oder rassistisch. Wie ich im „Spiegel“ las, wurde die Passage im Buch daraufhin geändert; das Mädchen bekam nun nur noch Ärger, weil das Kopftuch zu bunt war. Doch angesichts der Proteste von Frauen im Iran, die ihre Kopftücher verbrennen, darf man schon fragen, ob man die Szene nicht jetzt erneut umschreiben müsste.

„Empfindlichkeiten werden immer größer“

Wird der Korridor des Sagbaren schmaler in Deutschland?

Brunngraber-Malottke: Ja, eindeutig. Bei vielen Gruppen werden die Empfindlichkeiten immer größer, ebenso die Bereitschaft zur moralischen Empörung. Für die Meinungsvielfalt ist das nicht gut. Welche Bezeichnungen für Minderheiten gerade legitim sind und welche Sprache wir sprechen sollen, wird dabei ja oft gar nicht von den Betroffenen selbst festgelegt, sondern von kleinen, elitären Gruppen, die dazu gar nicht legitimiert sind. Doch mit Denk- oder Sprechverboten tut man der Streitkultur keinen Gefallen.

Vetter-Liebenow: Viele Zeichner sind mittlerweile nicht mehr bereit, brisante Themen aufzugreifen, weil sie fürchten, dass ihre Zeichnungen dann gar nicht veröffentlicht werden. Auch dem Karikaturisten-Duo Greser & Lenz, dessen Werke wir im März in einer Ausstellung zeigen, hat man wiederholt Rassismus vorgeworfen. Zu Unrecht. Viele Künstler haben angesichts solcher Vorwürfe inzwischen eine Schere im Kopf.

„Viele Künstler haben inzwischen eine Schere im Kopf“: Gisela Vetter-Liebenow (rechts) und Ruth Brunngraber-Malottke am Wilhelm-Busch-Museum. © Quelle: Katrin Kutter

Und Museumsleute? Vor sieben Jahren hat Ihr Haus eine Lucky-Luke-Ausstellung gezeigt, die heute wegen stereotypisierter Darstellung Indigener viel Kritik auf sich ziehen dürfte.

Vetter-Liebenow: Wir würden sie trotzdem zeigen. Wir haben ja auch Karl-May-Illustrationen ausgestellt. Manchmal muss man auch gegen den Zeitgeist rebellieren und widerspenstig sein. In Ausstellungstexten und Katalogen muss man natürlich problematische Punkte thematisieren, man kann Diskussionsveranstaltungen dazu machen und zeigen, dass alle Werke Zeugnisse ihrer Zeit sind. Aber man sollte nicht darauf verzichten, die Werke zu zeigen.

„Manchmal muss man auch gegen den Zeitgeist rebellieren“: Gisela Vetter-Liebenow (rechts) und Ruth Brunngraber-Malottke auf der Terrasse des Wilhelm-Busch-Museums. © Quelle: Katrin Kutter

Brunngraber-Malottke: Wenn man alle problematischen Bilder canceln wollte, könnte das Amsterdamer Rijksmuseum gleich dichtmachen. Da wimmelt es nur so von stereotypen Darstellungen, und bei Rembrandt wird gehurt und geraucht, dass empfindsamen Gemütern ganz schwummerig wird.

Vetter-Liebenow: Eine eindeutige Position haben wir zum Beispiel nach dem islamistischen Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ bezogen und ein Jahr später – mit Polizeischutz vor dem Haus – eine Ausstellung realisiert, in der unter dem Thema Meinungs- und Pressefreiheit Karikaturen der französischen Zeitschrift in einen historischen Kontext gesetzt wurden. In Hannover haben wir für dieses Projekt übrigens trotz intensiver Suche keine Geldgeber gefunden, erfreulicherweise ist dann aber die Staatsministerin für Kultur eingesprungen.

Das „Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst“ im Georgengarten. © Quelle: Katrin Kutter

„Humor spitzt nun einmal zu“

Aber ist es denn nicht grundsätzlich ein Segen, dass die Sensibilität gegenüber Schwachen und Minderheiten gewachsen ist?

Vetter-Liebenow: Natürlich ist es schön, wenn alle achtsam miteinander umgehen. Dass niemand wegen seiner Hautfarbe oder seiner Religion angegriffen werden sollte, versteht sich von selbst – und es ist durch Gesetze geregelt. Doch wir sollten uns von keiner Religion und keiner Weltanschauung vorschreiben lassen, was erlaubt ist und was nicht. Humor spitzt nun einmal zu und darf auch lächerlich machen. Er ist eine subversive Kraft, nicht zuletzt gegenüber den herrschenden Moralvorstellungen. Vor Tabus darf man nicht einknicken, und künstliche Schutzräume zu schaffen ist keine wirkliche Wertschätzung.

Brunngraber-Malottke: Kritisch auseinandersetzen darf man sich auch mit Minderheiten schon. Sonst nimmt man sie nicht ernst – und grenzt sie erst recht aus.

Interview: Simon Benne