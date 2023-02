﻿Rossmann, Continental und Co.: Das sind die attraktivsten Arbeitgeber in Hannover

Einer der beliebtesten Arbeitgeber in Hannover ist die Drogeriekette Rossmann. Das ist das Ergebnis einer Studie zum Ruf von Arbeitgebern durch das Magazin Stern und das Marktforschungsunternehmen Statista.

Auch Reifenhersteller Continental zählt zu den beliebtesten Arbeitgebern in Hannover.

Hannover. Rossmann zählt zu den attraktivsten Arbeitgebern in Hannover – und erhält auch deutschlandweit von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute Noten. Das ist das Ergebnis einer Studie zum Ruf von Arbeitgebern durch das Magazin „Stern“ und das Marktforschungsunternehmen Statista. Mehr als 4o.000 Beschäftigte wurden befragt, ob sie einen Job in ihrer Firma empfehlen würden. Das sind die Top-Arbeitgeber aus Hannover.

Rossmann

In dem deutschlandweiten Ranking von 650 Arbeitgebern aus unterschiedlichsten Branchen kommt die Drogeriekette Rossmann aus Burgwedel auf den 16. Platz. In der Kategorie Einzelhandel ist Rossmann sogar auf dem 2. Platz.

Der Firmensitz der Drogeriekette Rossmann ist in Burgwedel. Die Drogeriemarktkette punktet als Familienunternehmen. © Quelle: Holger Hollemann

Bei Rossmann kommen offenbar einige Erfolgsfaktoren zusammen: Eine starke Marke und der gute Ruf als Familienbetrieb. Der Konzern beschäftigt in Europa mehr als 60.000 und in Deutschland rund 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er wird in zweiter Generation von Raoul Roßmann geleitet. „Die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands spiegelt für uns die starke Leistung der gesamten Rossmann-Gemeinschaft wider“, sagt Vivian Iser, Referentin der Unternehmenskommunikation. Als Familienunternehmen spiele Wertschätzung im Umgang miteinander eine tragende Rolle.

„Wir haben einen Arbeitnehmermarkt“ Was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus? Worauf legen Arbeitssuchende besonders viel Wert? Laut Holger Habenicht, Sprecher der Arbeitsagentur Hannover, spielen dabei verschiedene Punkte eine Rolle. „Neben Karriere- und Verdienstmöglichkeiten sind Work-Life-Balance und die Möglichkeit zu flexiblem Arbeiten wichtige Faktoren.“ Außerdem sei vielen Arbeitssuchenden wichtig, dass das Team stimme. Inzwischen gebe es viele freie Stellen – und zu wenige Bewerber. „Wir haben einen Arbeitnehmermarkt“, so Habenicht. Weil Fachkräfte fehlten, hätten mittlerweile in vielen Betrieben auch Seiteneinsteiger eine Chance. Die Arbeitsagentur vermittelt nicht nur Jobs – sie hilft auch bei der Umorientierung. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite unter https://www.arbeitsagentur.de/k/newplan.

Angeboten würden ein Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten über E-Learnings und ein unternehmenseigenes Seminarzentrum. Weiterhin seien gesundheitsfördernde Maßnahmen und weitere Benefits wie Weihnachts- und Urlaubsgeld, Personalrabatte und Einkaufsgutscheine, betriebliche Altersvorsorge und Bike-Leasing für die Mitarbeitenden attraktiv. „Zudem bieten wir flexible Arbeitszeitmodelle an“, sagt Iser. Für das Unternehmen gehöre es auch dazu, die Mitarbeitenden am Unternehmenserfolg zu beteiligen, beispielsweise durch die Zahlung einer Corona- und Inflationsprämie. Wenn die wirtschaftliche Lage es zulasse, werde Rossmann seine Mitarbeiter auch im laufenden Jahr am Unternehmenserfolg beteiligen.

Diakovere

Das Unternehmen Diakovere mit drei Krankenhäusern in Hannover und weiteren standortübergreifenden Zentren für Viszeralmedizin, Innere Medizin und Anästhesiologie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin sowie in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie landet im Bereich Gesundheit und Soziales auf Platz 16. Etwa 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichen Berufen – hauptsächlich in der Pflege – sind bei Diakovere beschäftigt. Das Unternehmen wirbt unter anderem mit einer lebendigen Unternehmenskultur, einem facettenreichen Arbeitsumfeld, ausgezeichneten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und attraktiven Angeboten zum beruflichen Wiedereinstieg und Gesundheitsmanagement, einer eigenen Betriebskita sowie mit zahlreichen Mitarbeitervergünstigungen wie Jobticket und betrieblicher Altersvorsorge.

Medizinische Hochschule Hannover

Die Medizinische Hochschule ist einer der größten Landesbetriebe in Niedersachsen. © Quelle: Julian Stratenschulte (Archiv)

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) ist mit rund 10.000 Beschäftigten größter Landesbetrieb des Landes Niedersachsen. Die MHH ist eine zertifizierte familiengerechte Hochschule und setzt sich für die Förderung von Frauen im Berufsleben ein. Bewerbungen von Frauen sind an der MHH besonders erwünscht. Weiterhin ermöglicht die MHH eine kollegiale Einarbeitung und vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie ein umfangreiches Gesundheitsprogramm für Beschäftigte. Desweiteren gibt es vielfältige Familienunterstützung und eine Kindertagesstätte mit Notfallkinderbetreuung. Im Ranking der attraktiven Arbeitgeber belegt die Hochschule Platz 18.

Enercity

Im Bereich Energie und Versorgung kann das kommunale Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen Enercity punkten und kommt bundesweit in der Kategorie Energie und Versorgung auf Platz 21. Enercity ist mit 3000 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in der Region Hannover. Das Unternehmen wird dank abwechslungsreicher und zukunftsorientierter Jobs mit viel Eigenverantwortung, einer gute Work-Life-Balance dank flexibler Arbeitszeiten und mobilem Arbeiten sowie einer Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterempfohlen.

VHV Versicherung

Die VHV Versicherung mit Standort Hannover beschäftigt etwa 3300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet vieles vom Jobfahrrad, flexible Arbeitszeiten zur Unterstützung der Work-Life-Balance bis zum Betriebskindergarten. In hauseigenen Akademien wird berufsbegleitend die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesichert. In jährlich stattfindenden Personalentwicklungsgesprächen zwischen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Führungskräften werden Potenziale identifiziert und gefördert sowie Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Großen Wert legt das Unternehmen zudem auf die Ausbildung von Führungskräften aus den eigenen Reihen. Im Ranking von „Stern“ und Statista belegt das Unternehmen in der Kategorie Versicherung bundesweit den 8. Platz.

Continental

Gute Vergütung: Die Continental AG in Hannover. © Quelle: Melissa Erichsen

Der Automobilzulieferer Continental aus Hannover punktet bei seinen Angestellten mit einer guten Vergütung und einer offenen Kommunikation im Unternehmen – und kommt im Ranking der beliebtesten Arbeitgeber im Bereich Automobil und Zulieferer auf Platz 13. Das Unternehmen selbst wirbt mit einem Betriebskindergarten, flexiblen Arbeitszeitmodellen, Gesundheitsmaßnahmen, Coaching und Rabatten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Continental AG beschäftigt weltweit 190.000 Menschen.

Tui

Rabatte und flexible Arbeitszeiten: Das Reiseunternehmen Tui wird positiv bewertet. © Quelle: Julian Stratenschulte (Archiv)

Das Reiseunternehmen Tui wird als attraktiver Arbeitgeber bewertet. Bundesweit kommt das Unternehmen mit seinen 7500 Mitarbeitenden in dem Ranking im Bereich Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus auf Platz 17. Positiv empfinden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Tui die Rabatte, flexible Arbeitszeiten sowie die betriebliche Altersvorsorge.

Kind

Auf der Liste der attraktiven Arbeitgeber in der Kategorie Einzelhandel ist der Hörgerätehersteller Kind auf dem 9. Platz zu finden. Das Familienunternehmen aus Großburgwedel ist in Deutschland mit 600 Standorten und weltweit mit rund 120 Fachgeschäften und 3500 Mitarbeitenden vertreten. Neben Hörgeräten, Hörschutz und Brillen werden unter der Marke C-ear auch maßgefertigte In-ear-Kopfhörer vertrieben. Seit 2018 ist der Stammsitz auch Ausbildungsstätte über insgesamt mehr als 5.000 Quadratmeter.

Das Unternehmen verspricht den Mitarbeitenden vielfältige Karrierechancen in einem modernen Arbeitsumfeld sowie ein attraktives, leistungsgerechtes Vergütungssystem. Weiterhin gibt es ein breites Angebot an Fort- und Weiterbildungen am Kind Campus.

Bahlsen

Tradition aus Hannover: Der goldene Leibniz-Keks hängt am Bahlsen-Gebäude in der Podbielskistraße. © Quelle: Tobias Woelki (Archiv)

Die Keksfabrik Bahlsen kommt in der Studie zur Attraktivität von Arbeitgebern in der Kategorie Lebensmittel und Verbrauchsgüter deutschlandweit auf Platz 21. Das Familienunternehmen mit 1900 Mitarbeitenden punktet mit guter Bezahlung, einer ansprechenden Unternehmenskultur mit Teamarbeit und Kollegialität sowie mit viel Spielraum für Ideen und guten Entwicklungsmöglichkeiten.