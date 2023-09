Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen

Hilfe für Obdachlose

15 Jahre Stiftungsarbeit: So haben Ricarda und Udo Niedergerke 1 Million Euro Spenden gesammelt

„Betteln gehen, an Türen klopfen, Klinkenputzen“: So beschreiben Ricarda und Udo Niedergerke die Arbeit für ihre Stiftung. Das Ärztepaar hat in 15 Jahren 1 Million Euro gesammelt – und ist mit seinen Projekten für die Obdachlosenhilfe oft schneller als die Stadt.