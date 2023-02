﻿Vor dem Warnstreik: Das verdienen Stadtbahnfahrer, Müllwerker und Krankenpfleger

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am Dienstag, 21. Februar, zum Warnstreik auf. Viele Menschen in der Region Hannover müssen deshalb Einschränkungen hinnehmen. Doch was verdienen eigentlich Beschäftigte bei der Üstra, in der Straßenreinigung oder der Kita?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket