Das wird diese Woche wichtig

Hannover. Eine wichtige Entscheidung in der Politik, ein Urteil in einem schrecklichen Verbrechen und starke Konzerte: Das sind die wichtigsten Termine der Woche.

Rat stimmt über Grundsteuer ab

Im nächsten Jahr wird Wohnen in Hannover teurer. Die Stadtverwaltung will die Grundsteuer um knapp 17 Prozent anheben – das trifft Immobilieneigentümer und Mieter gleichermaßen. Der Rat der Stadt wird darüber am Donnerstag, 31. August, abstimmen. Die Grundsteuer kann auf Mieter umgelegt werden, der Betrag taucht dann in der Nebenkostenabrechnung auf. Daher kritisieren sowohl Mieter- als auch Immobilieneigentümerverbände das Vorhaben scharf. Beide Interessenvertreter meinen, der Anstieg sei unsozial. Um 100 Punkte will die Stadt Hannover den Hebesatz für die Grundsteuer B zum 1. Januar 2024 anheben. Damit nimmt Hannover im bundesdeutschen Vergleich der Großstädte einen Spitzenplatz ein. Die Ratsversammlung ist öffentlich, sie beginnt um 15 Uhr im Ratssaal (Neues Rathaus).

Horrortat in Wunstorf: Urteil am Montag

Der Tatort in Blumenau: Blumen und Kerzen wurden zum Gedenken niedergelegt. © Quelle: Alina Stillahn

Dieser Fall hat in ganz Deutschland für Schlagzeilen gesorgt: Ein 14-Jähriger soll Anfang des Jahres in Blumenau (Wunstorf) einen Gleichaltrigen regelrecht hingerichtet zu haben. Am Montag wird wohl das Urteil im Landgericht fallen. Die Anklage lautet auf Mord aus Heimtücke und versuchte Erpressung. Der Jugendliche hatte die Tat weitgehend eingeräumt. Weil er noch minderjährig ist, findet das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen vor, den Mitschüler gefesselt und mit Steinen erschlagen zu haben. Nach dem Jugendstrafrecht droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Der Leichnam des getöteten Mitschülers war Ende Januar nach einer groß angelegten Suche auf dem Brachgelände einer alten Gärtnerei am Rande des Dorfes gefunden worden.

Lästerkönigin Désirée Nick im GOP

Das geht glatt: Désirée Nick gibt im GOP „The Forbidden Material“ preis. © Quelle: Rolf Vennenbernd

Désirée Nick ist bekannt für ihre Provokationen. Doch wie macht man das in einer Zeit, in der Skandale von einst zum Mainstream gehören? Die gekonnte Tabubrecherin greift zu gerichtlich verbotenem Material und schmiedet daraus schillerndes Entertainment. Dabei wird die „Queen of Mean“ vom Starpianisten und Paradiesvogel Jack Woodhead am Flügel begleitet. Revue, Cabaret und Varieté bei „The forbidden Material“-Show am Montag, 28. August, im GOP. Los geht es um 19.30 Uhr. Karten gibt es ab 34 Euro.

Broilers auf der Expo-Plaza

Die Broilers spielen am 1. September auf der Expo-Plaza. © Quelle: Robert Eikelpoth

Die letzten drei Alben der Broilers erreichten Goldstatus, den beiden zuletzt veröffentlichten Longplayern gelang sogar jeweils der Sprung auf Platz Eins der deutschen Charts – und mehr als eine Viertelmillion Fans feierten die Broilers auf ihrer letzten Tournee. Jetzt auch wieder in Hannover: Am Freitag, 1. September, rocken sie die Expo-Plaza. Los geht das Programm von „Niemand wird zurückgelassen“ um 18.30 Uhr. Tickets gibt es für 64,50 Euro in den HAZ/NP-Ticketshops.

Zwei Tage Hannover Triathlon

Feuchtes Spektakel: Zwei Tage Triathlon am Maschsee. © Quelle: Maike Lobback

Bundesliga-Finale am Maschsee: Das hat am Wochenende – Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. September – nichts mit Fußball zu tun. Beim Hannover Triathlon werden wieder etliche Top-Stars der Szene erwartet. Neben dem Volks- und dem Staffeltriathlon stehen in diesem Jahr auch wieder die Rennen über die olympische Distanz an. Zu­dem fallen am Maschsee eben die Entscheidungen der 1. und 2. Triathlon-Bundesliga mit nationalen und internationalen Eliteathleten. Los geht es am ersten Tag um 9.30 Uhr, am zweiten Tag um 9 Uh am Strandbad Maschsee, weitere Infos unter www.triathlon-hannover.de.

Circus Roncalli auf dem Waterlooplatz

Kein Scherz: Der Circus Roncalli kommt auf den Waterlooplatz. © Quelle: Christian Behrens

Der Circus Roncalli ist zurück in Hannover. Vom 2. September bis zum 8. Oktober steigen die Shows mit dem Programm „All for Art for All“ auf dem Waterlooplatz. Am Sonnabend, 2. September, startet die Premiere um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 8. Oktober, treten die Künstlerinnen und Künstler um 15 Uhr für dieses Jahr zum letzten Mal in Hannover auf. In seinen Shows zeigt der Circus Roncalli keine Tiere mehr. Stattdessen laufen Elefanten oder Pferde seit 2018 virtuell als Hologramm durch die Manege. Die ersten Shows am Sonnabend sind um 15 und 19 Uhr und am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Karten gibt es regulär ab 31,10 Euro und ermäßigt ab 25 Euro in den HAZ/NP-Ticketshops und online unter www.eventim.de/artist/circus-roncalli/circus-theater-roncalli-hannover-2023-3285734/?affiliate=HNN.

Måneskin auf der Expo-Plaza

Måneskin rocken am 3. September auf der Expo-Plaza. © Quelle: ITB Agency

Nach dem Erfolg ihrer „Loud Kids Gets Louder“-Tour schieben Måneskin eine weitere Deutschland-Show in Hannover hinterher. Die exklusive Open-Air-Show ihrer „Rush! World Tour“ findet am Sonntag, 3. September, auf der Expo-Plaza statt. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 69,85 Euro in den HAZ/NP-Ticketshops.

