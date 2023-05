﻿Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover. Nur 27.479,14 Euro im Jahr zahlt Hannover 96 als Pacht für das Stadiongrundstück an die Stadt Hannover, wie eine Recherche dieser Zeitung ergeben hat. Eine in den Augen des Steuerzahlerbundes viel zu niedrige Summe, die allerdings vom Rat der Stadt Hannover bis zum Jahr 2096 festgeschrieben werden soll. Dagegen rührt sich jetzt Protest.

96-Fans überreichen Petition

Am Dienstag, 30. Mai, wollen Fans des Fußballvereins Hannover 96 Vertretern der Stadt eine Petition übergeben. Ihr Ziel: Sie wollen verhindern, dass der Rat am Donnerstag, 1. Juni, der Verlängerung des Pachtvertrags zustimmt. „Ich sehe überhaupt keinen Zeitdruck, jetzt schon diesem Vertrag zuzustimmen. Und es gibt auch keinen Grund für so eine lange Laufzeit“, sagt 96-Fan Patrick Nösel, der die Petition ins Leben gerufen hat. Den Fans geht es dabei allerdings weniger um die Summe als mehr um die Struktur: Sie befürchten, dass am Ende nicht der Verein von der günstigen Pacht profitiert, sondern die Investoren sich mit den daraus resultierenden Gewinnen die Taschen vollmachen könnten. Ob sie mit ihrem Protest Erfolg haben, ist ungewiss – bislang will die Mehrheit des Rats am Donnerstag für den Vertrag stimmen.

Kanzler und EZB-Präsidentin in Hannover

Haben in dieser Woche beide einen Termin in Hannover: Bundeskanzler Olaf Scholz und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. © Quelle: Kai Pfaffenbach/ap

Deutschland ist in eine Rezession gerutscht, und auch international ist die Lage in der Finanzwelt alles andere als entspannt. Es gibt also viel zu besprechen auf dem Deutschen Sparkassentag, der ab Mittwoch, 31. Mai, für zwei Tage in Hannover stattfindet und zu dem sich einiges an Prominenz angemeldet hat. So werden am ersten Tag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie seine Minister Robert Habeck (Wirtschaft, Grüne) und Christian Lindner (Finanzen, FDP) erwartet. Außerdem hat sich CDU-Chef Friedrich Merz für die Diskussion angemeldet. Am zweiten Tag steht die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, am Rednerpult, außerdem auch Irina Scherbakowa, Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, und der Ökonom James A. Robinson von der Universität Chicago.

Land stellt Verfassungsschutzbericht vor

Wirft einen Blick auf die Lage an den politischen Rändern: Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) stellt in dieser Woche den Verfassungsschutzbericht des Landes vor. © Quelle: Rainer Dröse

Erst vor wenigen Wochen hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die Nachwuchsorganisation der Alternative für Deutschland (AfD), die Junge Alternative (JA), als rechtsextremistisch eingestuft. Aktuell sitzt die AfD im Landtag in Niedersachsen – es könnte also durchaus brisant werden, wenn am Donnerstag, 1. Juni, die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) den jährlichen Verfassungsschutzbericht des Landes vorstellt.

Ende der Abiturprüfungen in Niedersachsen

Für Tausende Abiturientinnen und Abiturienten ist dieser Freitag, 2. Juni, ein ganz wichtiges Datum: Denn an diesem Tag enden die mündlichen Prüfungen und damit der gesamte Prüfungsstress des Abis. Grund genug, sich schon mal ein bisschen Zeit zum Feiern zu nehmen.

Rock-Open-Air auf der Expo Plaza

Derzeit wieder groß im Geschäft: Mötley Crüe haben gerade erst eine große US-Tour absolviert. © Quelle: Jeff Roberson/ap

In den Achtzigerjahren füllten sie als Bands Stadien. Jetzt sind sie in etwas kleineren Locations unterwegs, aber immer noch sehr erfolgreich: Die Rockbands Mötley Crüe und Def Leppard bereisen zurzeit gemeinsam die Welt und machen am Sonnabend, 3. Juni, Halt auf der Expo-Plaza in Hannover. Tickets kosten ab 99 Euro, und es gibt noch einige im HAZ/NP-Ticketshop.

