﻿Schützenfest, Konzerte, Debatten: Was diese Woche in Hannover wichtig wird

Hannover. Das Schützenfest startet mit dem Fassanstich, die Politik debattiert über die Steintorpläne, ein Urteil in einem spektakulären Mordprozess wird erwartet – ein Überblick über die wichtigsten Termine der Woche in Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Schützenfest startet mit Fassanstich und Ausmarsch

Besuchermagnet: Das Schützenfest in Hannover beginnt am Freitag. © Quelle: Christian Behrens

Endlich wieder Schützenfest – und das NP-Rondell im Herzen des Schützenplatzes feiert ersten Geburtstag. In Zusammenarbeit mit Hannover Concerts gibt es hier wieder ein buntes Programm: Neben zahlreichen gastronomischen Angeboten, zu denen diesmal auch Cocktailbars, ein großer Food-Court und mehrere Bars mit Longdrinks gehören, lohnt vor allem die Bühne einen Besuch. Hier gibt es am Eröffnungstag, Freitag, 30. Juni, den traditionellen Fassanstich, an fünf Abenden haben sich zudem tolle musikalische Gäste angekündigt. Den Auftakt am Sonnabend, 1. Juli, macht ein Quartett, das sonst am Ballermann für Stimmung sorgt: Bei der „Mallorca-Schlagerparty“ geben Julian Sommer, Tim Toupet, Axel Fischer und Minnie Rock richtig Gas und dürften die Atmosphäre der ersten Auflage vor Jahresfrist noch einmal toppen. Am Sonntag, 2. Juli, gibt es den beliebten Schützenausmarsch: Er beginnt um 10 Uhr am Neuen Rathaus und führt bis 13 Uhr durch die City zum Schützenplatz. Das ganze Programm gibt es auf www.schuetzenfest-hannover.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Friedensnobelpreisträgerin spricht über Russland

Kommt nach Hannover: Irina Scherbakowa ist Mitbegründerin von Memorial. © Quelle: Bodo Schackow

Das Hanns-Lilje-Forum holt die Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa nach Hannover. Das Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial spricht am Freitag, 30. Juni, über „30 Jahre Memorial – Kampf um die Erinnerung als Friedensarbeit“. Memorial setzt sich für die historische Aufarbeitung politischer Gewaltherrschaft, die Durchsetzung von Menschenrechten und die Fürsorge für die Überlebenden sowjetischer Straf- und Arbeitslager ein. Durch das Oberste Gericht in Russland wurde Memorial International im Dezember 2021 verboten. Im Oktober 2022 wurde das Büro am Hauptsitz in Moskau beschlagnahmt – genau an dem Tag, an dem die Vergabe des Friedensnobelpreises 2022 an Memorial bekannt gegeben wurde. Beginn: 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten an info@liljestiftung.de.

Eisbrecher kommt in die Swiss-Life-Hall

Neue Deutsche Härte: Eisbrecher. © Quelle: Holger Fichtner

Mit „Liebe Macht Monster“ gelang Eisbrecher der bislang größte Erfolg, das Album stieg im März 2021 auf Platz eins der deutschen Charts ein (was der Band zuvor mit „Sturmfahrt“ allerdings auch gelungen war). Die Musik ist in Teilen hart wie Rammstein, dabei aber so skandalfrei wie Santiago. Titel wie „Es lohnt sich nicht ein Mensch zu sein“ wollen vor allem live erlebt sein. Wie tanzbar der Mix aus Metal, Wave und einer Prise Schlager ist, beweisen die Münchener am Sonnabend, 1. Juli, in der Swiss-Life-Hall. Karten gibt es für 50,95 Euro im Ticketshop von HAZ und NP. Um 20 Uhr geht das Konzert los.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kronsberg Süd: Stadt präsentiert die Siegerentwürfe

Gigantisch: Eine Luftaufnahme des Neubaugebiets Kronsrode. © Quelle: Rainer Dröse

Klotzen, nicht kleckern: Das Neubaugebiet Kronsberg Süd ist das größte Niedersachsens – für den dritten Bauabschnitt werden ab Montag, 26. Juni, auf dem Baufeld A1.3 (Stockholmer Allee) die Siegerentwürfe gezeigt. Die Ausstellung ist täglich von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Am Freitag, 30. Juni, eröffnet Stadtbaurat Thomas Vielhaber um 11 Uhr die Schau offiziell. Der dritte Bauabschnitt ist 14 Hektar groß, im ersten und zweiten Bauabschnitt – hier entstehen rund 2800 Wohneinheiten – leben teilweise schon die ersten Bewohner. Die Ausstellung geht bis Sonntag, 9. Juli – und richtet sich nicht nur an Nachbarn und potenziellen Mieterinnen und Mietern, sondern an alle, die an Architektur interessiert sind.

Mord im Autohaus: Urteil erwartet

Fällt am Montag, 26. Juni, das Urteil in einem spektakulären Tötungsdelikt? Denis S. soll den Autohausbesitzer Borys L. im vergangenen September in dessen Autohaus in Ledeburg heimtückisch erschossen haben. Igor F. soll das Geschäft ausspioniert und später das Fluchtauto gefahren haben. Warum die Angeklagten Borys L. mutmaßlich töten wollten, konnte auch im Prozess nicht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe für S. und F. gefordert. Die Nebenklage ist sicher: Es war ein Auftragsmord. Der Anwalt der Tochter des Getöteten, Michael Fürst, geht davon aus, dass sich ehemalige Geschäftsfreunde an Borys L. rächen wollten. Ab 15 Uhr im Landgericht Hannover, Saal 127, Volgersweg 65.

Politik stimmt über Steintor-Pläne ab

Lichtsäule: Im Zentrum des neuen Steintorplatzes soll eine 30 Meter hohe Stele aufragen. © Quelle: Büro Harzer Grieger

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Pläne für den Steintorplatz sind ambitioniert: Mit einer großen Stele im Zentrum, mit mehr Bäumen und einem Spielplatz soll die Fläche zwischen Georgstraße und Lange Laube an Charme gewinnen und auf das gesamte Quartier ausstrahlen. Es war kein leichter Weg zum endgültigen Entwurf: Die Stadt wollte hier ursprünglich Gebäude mit Wohn- und Geschäftsräumen hinbauen, eine Bürgerabstimmung verhinderte aber diese Pläne. Der Bezirksrat Mitte wird am Montag, 26. Juni, ab 18.30 Uhr über frisch vorgelegte Details beraten. Die Sitzung im Neuen Rathaus (Hodlersaal) ist öffentlich.

HAZ