﻿Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Vorschau

Im Opernhaus Hannover gibt es Ballett, in der Altstadt Klassik – und auf dem Schützenplatz spektakuläre amerikanische Autos. Hier erfahren Sie, was in der Woche vom 17. Juli an in Hannover wichtig wird.

