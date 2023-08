﻿Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover. Das Maschseefest 2023 ist Geschichte. Die Sommerferien enden ebenfalls. Dennoch droht in der Woche vom 14. bis 20. August in Hannover keine Langeweile.

Plädoyers im Mord am Würmsee

In der Verhandlung um den Mord am Würmsee stehen am Montag, 14. August, die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. Robert E. soll im September vergangenen Jahres Kerstin G. in der Siedlung am Würmsee in Burgwedel aufgelauert und sie anschließend getötet haben. Gut möglich, dass das Landgericht Hannover auch schon ein Urteil spricht.

Prozess mit Opernintendantin

Ein weiterer spannender Prozess steht am Mittwoch, 16. August, am Amtsgericht Hannover an. Die Staatsanwaltschaft wirft einer Frau vor, Opernintendantin Laura Berman aufgrund ihres jüdischen Glaubens in ihrer Ehre herabgewürdigt und in ihrer Menschenwürde angegriffen zu haben. In einer E-Mail soll die Angeklagte unter anderem geschrieben haben, Hitler sei „zu human zu Leuten dieser Sorte gewesen“ und es handele sich um „ekelhaftes und krankes und menschenverachtendes Gesindel, was menschlicher Sondermüll ist und entsorgt gehört“.

Wurde beleidigt: Laura Berman, Intendantin der Staatsoper Hannover. © Quelle: Rainer Dröse

Einschulung für Zehntausende Jungen und Mädchen

Am Sonnabend, 19. August, haben Zehntausende Jungen und Mädchen in Niedersachsen ihren ersten Schultag. Für die ABC-Schützen ist es ein besonderer Tag – und zugleich für viele Gaststätten ein gutes Geschäft. Viele Familien feiern das Ereignis im großen Rahmen. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler startet der Unterrichtsalltag bereits wieder am Donnerstag, 17. August.

Graffiti-Festival am Ihme-Zentrum

Von Donnerstag bis Sonntag, 17. bis 20. August, kommen zum sechsten Mal regionale und überregionale Graffitiwriter beim Urban Nature Festival zusammen. An der Ihmehall vor dem Heizkraftwerk Linden sowie am und im Ihme-Zentrum werden Flächen live von Künstlerinnen und Künstlern besprayt. Abends steigt im Café Glocksee die Aftershowparty.

Kreativ: Beim Urban Nature Festival gestalten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler die Ihmehall neu. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Messe: Selber Tüfteln auf der Maker Faire

Die Maker Faire Hannover im HCC ist sowohl eine Technik- und Wissenschaftsmesse als auch ein buntes Do-it-Yourself-Festival. Hier trifft sich am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. August, Deutschlands-Maker- und Youtube-Community. Es gibt unter anderem eine Showbühne mit Überraschungsacts und spielerische Stationen für die jungen Besucherinnen und Besucher zu Themen wie 3-D-Druck, Robotik oder Upcycling.

Selbermachen: Bei der Maker Faire Hannover wird viel getüftelt und ausprobiert. © Quelle: Christian Behrens

Expo-Plaza: Hip-Hop mit 40.000 Besuchern

Auf der Expo-Plaza ist am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. August, Hip-Hop angesagt. Beim Heroes-Festival werden rund 40.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Headliner sind unter anderem BHZ, Luciano und Sido.

