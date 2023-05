﻿Neueröffnung des Zaza am Sonnabend

Hannover. Eigentlich sollte im Zaza schon in den Mai getanzt werden, doch ein Rechtsstreit um das Inventar des Nachtclubs am Raschplatz bremste die Pläne der neuen Besitzer aus. Es ging um eine Forderung von 132.000 Euro. Hayssam Zakaria und Leon Houmami stimmten am Ende einem Vergleich in Höhe von 20.000 Euro zu.

Doch auch andere Faktoren hätten die Neueröffnung noch stoppen können: Denn es fehlten noch Brandschutzabnahmen durch die Stadt. „Es war bis zur letzten Sekunde spannend“, sagt Hayssam Zakaria. Für ihn war der Prozess aber auch positiv: „Ich hatte das Gefühl, dass alle – Handwerker, Stadt und so weiter – gemeinsam an einem Strang ziehen und den Laden wieder offen sehen wollen“, erzählt er.

Jetzt soll es aber wirklich losgehen. Am Sonnabend, den 13. Mai, öffnet das Zaza wieder seine Pforten für Hannovers Partyvolk. Der Club kündigt die Neueröffnung ohne großes Spektakel und mit nur wenigen Informationen auf Instagram an. „Das Zaza erstrahlt in neuem Glanz“ heißt es dort. Ab 22 Uhr können sich Feiernde bei angesagten House- und Dancehits ihr eigenes Bild davon machen, ob und wie doll das Zaza jetzt glänzt.