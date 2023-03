﻿Hannover-Davenstedt: 42-Jähriger stirbt nach Unfall mit Straßenbahn

Einsatz am Bahngleis: In der Nacht auf Sonntag hat eine Stadtbahn einen 42-jährigen Mann erfasst. Er verstarb noch in der Nacht im Krankenhaus.

Hannover. Eine Stadtbahn hat einen Mann überrollt. In der Nacht auf Sonntag überquerte der Fußgänger die Gleise der Linie 10 in Davenstedt. Trotz Notbremsung erfasste eine herannahende Bahn den Mann. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Unfallopfer schnell befreien, dennoch verstarb der 42-Jährige wenig später im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

„Obwohl der Bahnfahrer sofort bremste, erfasste die Stadtbahn den 42-Jährigen und rollte noch etwa 30 Meter weiter“, sagt Rainer Kunze, Sprecher der Feuerwehr Hannover. Das Unfallopfer lag unter dem zweiten Wagen als die Rettungskräfte um kurz nach 0 Uhr eintrafen. „Feuerwehrleute entfernten Seitenverkleidungen des Schienenfahrzeuges und konnten den schwer verletzten Mann schnell befreien“, so Kunze.

42-Jähriger verstarb im Krankenhaus

Notarzt und Rettungsdienst versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. „Dort verstarb der 42-Jährige noch in der Nacht an seinen schweren Verletzungen“, sagt der Feuerwehrsprecher. Die etwa 15 Fahrgäste und der Stadtbahnfahrer seien körperlich unverletzt geblieben. „Einsatzkräfte der Feuerwehr betreuten diese Personen unmittelbar nach dem Unfall vor Ort“, so Kunze, „eine Person von der Üstra hat sich um den Fahrer gekümmert.“

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Die Bahn war von der Endhaltestelle „Ahlem“ Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Auf Höhe der Straße An der Gartenbauschule wollte der Mann die Gleise überqueren – wenige Meter von der Endhaltestelle entfernt. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. „Es gibt Hinweise auf eine Alkoholisierung, eine Suizidabsicht ist aber nicht ersichtlich“, sagt Marcus Schmieder, Sprecher der Polizei Hannover.

Alarmierte Spezialkräfte, die Stadtbahnzüge anheben können, mussten laut Feuerwehr nicht tätig werden. Der Einsatz dauerte bis um 4 Uhr nachts an. Solange war auch die Bahnstrecke gesperrt.