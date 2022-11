﻿Hannover: Defekter Lkw sorgt für Riesenstau auf der A2

Stress für Autofahrerinnen und Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der A2: Weil bei Wunstorf-Luthe ein Lkw liegengeblieben war, staute sich der Verkehr in Richtung Dortmund auf rund neun Kilometer. Der Zeitverlust war immens.

Hannover. „Defekter Lkw, rechter Fahrstreifen gesperrt“ meldete die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) am Dienstagnachmittag für die A2 bei Hannover. Deshalb staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Wunstorf-Luthe und Hannover-Lahe auf einer Länge von rund neun Kilometern.

Doch die Lkw-Panne bei Wunstorf hatte noch weitreichendere Folgen. Denn in Wahrheit reichte der Stau fast bis Lehrte. Immer wieder stockte der Verkehr auf diesem 25 Kilometer langen Streckenabschnitt – bis am Ende alle im Stau standen. Wer aus Richtung Berlin in Richtung Dortmund wollte, musste mindestens eine Stunde Zeitverlust einplanen, so der ADAC. Die VMZ meldete zwischendurch bis zu 80 Minuten Zeitverlust.

Stau auch auf der A352

Durch die Lkw-Panne gab es auch auf der A352 mindestens zwei Kilometer Stau vor dem Dreieck Hannover-West.

