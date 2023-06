Zwei Amateurfußballer wollen, dass alle Sportvereine in Hannover mit Defibrillatoren ausgerüstet werden, um bei Herzversagen schnell helfen zu können. Der Stadtsportbund findet die Forderung sinnvoll, auch ein Experte der MHH unterstützt den Aufruf.

Hannover. Ein Defibrillator (Defi) für jeden Verein in Hannover, um im Notfall umgehend Erste Hilfe bei Herz-Rhythmus-Störungen oder Herzflimmern eines Sportlers oder eines Besuchers leisten zu können? Mit dieser Forderung sind die Amateur-Fußballer Ali Özer (TV Badenstedt) und Markus Petz (Hannover 96) nach einem entsprechenden Vorfall an den Stadtsportbund (SSB) Hannover herangetreten. Der 46-jährige Petz hatte dem gleichaltrigen Fußballer Özer mit einer 13-minütigen Herzdruckmassage das Leben gerettet, nachdem dieser bei einem Fußballspiel in Badenstedt einen plötzlichen Herzstillstand erlitten hatte. Polizist Petz massierte so lange, bis Rettungssanitäter eintrafen und Özer versorgten – er überlebte.