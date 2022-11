﻿Spitzel bei Iran-Demos in Hannover: Was treibt der Mann in der „Lieferando“-Jacke?

Hannover. Spionieren Anhänger des Mullah-Regimes Iran-Demos in Hannover aus? Diese Sorge treibt derzeit Aktivistinnen und Aktivisten um, die seit Wochen Proteste gegen die autokratisch geführte islamische Regierung organisieren. Sie befürchten, dass auf den Versammlungen Fotos von iranischstämmigen Teilnehmenden angefertigt werden, die möglicherweise an die iranischen Revolutionsgarden weitergereicht werden – als Beweismaterial für die Beteiligung am Widerstand.

Kürzlich hatte sich die Initiative "Hannover for Iran" mit einem Instagram-Post an die Öffentlichkeit gewandt. Darin berichtet die Aktivistinnen und Aktivisten von einem Mann mit iranischen Wurzeln, der bereits mehrfach auf Demos in der Stadt auffällig geworden sein soll. Auf Anfrage berichtet eine Sprecherin von "Hannover for Iran" von zwei Vorfällen im September und Oktober. Bei Versammlungen am Kröpcke sowie am Steintor soll die Person Demonstrierende aus nächster Nähe fotografiert haben.

Mit „Lieferando“-Jacke auf Demos

Zuvor soll sich der Mann bereits in sozialen Medien selbst als „Soldat Khameneis“ (das Staatsoberhaupt der Islamischen Republik, Anmerkung der Redaktion) bezeichnet haben. Die Initiative wirft ihm vor, sich auf den Demos abfällig über Frauen geäußert zu haben. „Ein Teilnehmer hat den Mann dann auf einer Demo erkannt und zur Rede gestellt“, sagt die „Hannover for Iran“-Sprecherin.

Der Initiative stößt vor allem übel auf, dass die Person auf beiden Versammlungen in Dienstkleidung unterwegs war – der auffälligen orangenen Jacke des Lieferdienstes „Lieferando“. „Fast jeder ist dort angemeldet, das Unternehmen hat unsere Adressen und Daten“, sagt die Sprecherin. Ihre Sorge: Der Angestellte habe theoretisch Zugriff auf diese sensiblen Informationen und könne sie an das Regime weitergeben.

Eine Demo zur Lage im Iran im September am Ernst-August-Platz. © Quelle: Christian Elsner

Fotos und Daten als Druckmittel

Im Iran gehen die Machthaber und die Revolutionsgarde seit Wochen brutal gegen Teile der eigenen Bevölkerung vor, die sich an Protesten beteiligt. Es gibt zahlreiche Berichte von getöteten Regimegegnern, Entführungen und Festnahmen. Da sich derzeit auch zahlreiche Iranerinnen und Iraner aus der Diaspora heraus gegen das Regime stellen, sorgt man sich nun um die eigene Sicherheit – aber auch die von Verwandten im Iran. Fotos und Daten von hannoverschen Demos könnten als Druck- und Beweismittel eingesetzt werden, fürchtet die "Hannover for Iran"-Sprecherin.

Deswegen hat die Initiative Kontakt zu „Lieferando“ gesucht. In einem ersten Statement hat das Unternehmen Aufklärung angekündigt, heißt es von „Hannover for Iran“. Schließlich sei der vermeintliche Spitzel in Dienstkleidung auf den Versammlungen unterwegs gewesen. Ob und in welcher Form der Mann sich tatsächlich als Kollaborateur betätigt und ob er wirklich auf Kundendaten zugegriffen hat – das ist noch unklar.

Probleme bei der Einreise in den Iran

Omid Rezaee arbeitet als iranischer Journalist in Deutschland. Auch er hat von den Vorfällen in Hannover und dem „Lieferando“-Mitarbeiter gehört. Er hält es für „durchaus möglich“, dass Spitzel auf Iran-Demos unterwegs sind. „Dass die Agenten Aufnahmen von Demos und Kundgebungen an die Geheimdienste des Regimes, darunter auch den von den IRGC (die iranische Revolutionsgarde, Anmerkung der Redaktion) liefern, ist kein Geheimnis“, sagt er.

Auch die möglichen Konsequenzen für die Teilnahme an Demos in der Bundesrepublik kennt Rezaee gut: „Dass die iranischen Bürger und Bürgerinnen bei der Einreise in den Iran über solche Vorfälle, über ihr politisches Engagement im Ausland, befragt werden, ist auch bekannt.“

Am kommenden Sonnabend, 5. November, wird in Hannover erneut zur Lage im Iran demonstriert. Die Polizei erwartet zwischen 15 und 17 Uhr mehrere Hundert Teilnehmende am Ernst-August-Platz.