﻿Was wird aus dem Rosencafé im Stadtpark?

Hannover. Die Rosen werden bald anfangen zu duften, die Fette Henne breitet sich im Bauerngarten aus, der Riesen-Lauch schießt hoch und im Teich werden die ersten Entenküken erwartet. Im japanischen Teehaus gibt es die erste Teezeremonien. Und die Menschen sitzen auf den Bänken und schauen den Pflanzen beim Wachsen und Erblühen zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie angenehm wäre jetzt ein leckerer Cappuchino und ein Stück Sahnetorte – aber so etwas gibt es im südlichen Teil des Stadtparks schon lange nicht mehr. Das Rosencafé ist dicht. Und das bleibt mindestens in diesem Jahr so. „Für das Jahr 2023 ist aufgrund der weiterhin vorhandenen Personalprobleme im gastronomischen Bereich sowie der Gesamtkostenentwicklung – vorrangig exorbitante Energiekostensteigerungen für 2023 – kein Tagesbetrieb vorgesehen“, klärt Stadtsprecher Udo Möller auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denkmalgeschütztes Gebäude

Betrieben worden sei das Rosencafé „vor Corona bis 2019 saisonal in den Sommermonaten witterungsabhängig durch das Hannover Congress Centrum ( HCC)“, auch die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen für das Café kämen vom HCC. Hier ist einiges zu beachten: „Das Rosencafé ist einschließlich einiger Bereiche der Innenausstattung ein denkmalgeschütztes Gebäude.“

Das Haus mit Pergola und Pavillon wurde zur ersten Bundesgartenschau 1951 gebaut und kaum verändert. Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes wurde es nur behutsam renoviert. Nierentische und gelbe Cocktailsessel aus der „guten, alten Zeit“ stehen jetzt wie verloren in den verwaisten Räumlichkeiten.

Retro: Das Rosencafé im Stadtpark ist geschlossen, die alten Cocktailsessel sind noch da. © Quelle: Petra Rückerl

So manche Besucherinnen und Besucher können sich noch an ganz andere Zeiten erinnern. „Früher gab es hier Grillabende und tagsüber Kaffee und Kuchen“, erzählt ein älterer Mann. Da hätten die Leute sogar getanzt. „Wenn das wieder aufmachen würde, wäre es der Renner. Hier ist doch sonst nichts.“ Tatsächlich war bis Mitte Mai auch das HCC-Parkrestaurant im nördlichen Teil der Gartenanlage geschlossen und hatte – ebenfalls wegen Personalmangels – auch an schönen, warmen Tagen nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Die nächsten Cafés sind außerhalb des Stadtparks zu finden.

Man versorgt sich selbst

Manche Besucherinnen und Besucher des Kleinods im Zooviertel bringen sich Kaffee in Thermoskannen und Kuchen mit, einige sogar Prosecco oder Sekt. „Wenn ich Kraft, Zeit und Geld hätte, würde ich es sofort aufmachen“, sagt ein Gast – und wundert sich, warum sich kein neuer Pächter findet. „Da aktuell noch keine Entscheidung über den Sommer 2023 hinaus getroffen wurde, gibt es auch noch keine konkreten Überlegungen bezüglich einer eventuellen Fremdvergabe“, berichtet Stadtsprecher Möller.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geöffnet für geschlossene Gesellschaften

Einen Trost hat Möller aber auch noch parat: „Für Sonderveranstaltungen und geschlossene Gesellschaften wird das Rosencafé vom HCC auf Nachfrage auch weiterhin angeboten.“

HAZ