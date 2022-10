﻿Wie es diese Hannoveranerin geschafft hat, 100 Jahre alt zu werden

100 Jahre ist Elfriede Leipert aus dem Froschkönigweg im Stadtteil Sahlkamp am Sonnabend geworden. Gefeiert hat sie mit Freunden und Tochter in ihrer „Mädels-WG“ – in ihrem Haus, in dem sie seit 90 Jahren lebt. Was für ein Glück für sie und ihre Angehörigen.

