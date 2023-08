Comeback des Hochsommers: Es wird am Wochenende heiß in Hannover – und auch nass?

Hannover. Zum ersten Wochenende nach dem Ende der Ferien in Niedersachsen kehrt der Sommer zurück. Und das mit Vehemenz: Schon am Freitag lässt sich nach zuletzt vielen trüben und doch recht nassen Tagen wieder verstärkt die Sonne blicken, die Temperaturen steigen auf bis 28 Grad. Besonders am Sonnabend wird es dann auch in Hannover heiß.

So heiß, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Hitze für die Region ausspricht. Es wird im Zeitraum von 11 bis 19 Uhr „bis zu einer Höhe von 200 Metern eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten.“ Das Thermometer klettert in Hannover auf bis zu 31 (wetteronline.de) oder sogar 33 Grad (wetter.net).

Heißer Sonnabend in der Region Hannover mit über 30 Grad

Gut abkühlen lässt es sich durch den Sprung ins kühle Nass eines Badesees. Dabei ist allerdings mindestens Vorsicht gefragt: Nach dem Großen Teich gibt es vom Gesundheitsamt der Region auch eine Blaualgenwarnung für den Dreiecksteich der Riecklinger Kiesteiche, gleichermaßen gilt das für die beiden Badestellen des Steinhuder Meeres und den Parksee in Lohne.

Apropos nass: Während die Niederschlagswahrscheinlichkeit am Freitag sehr gering ist, kann es am Sonnabend durchaus regnen. Nach einem sonnigen Vormittag wird es wolkig – und am Abend regnet es laut wetter.com zu 90 Prozent. Den anderen Onlineportalen zufolge ist die Niederschlagswahrscheinlichkeit allerdings deutlich geringer, zwischen 0 und 50 Prozent.

Nicht ganz so heiß, trocken und sehr sonnig wird der Sonntag. Zwischen 25 und 30 Grad sind in der Spitze vorhergesagt. Allen drei Tagen und Prognosen gemein ist, dass der Wind aus wechselnder Richtung nur ganz leicht bis schwach weht.

