﻿Designmöbelhändler Smow kommt nach Hannover – an den Klagesmarkt

Alle reden vom Niedergang des Stationärhandels wegen der Internetkonkurrenz – aber der boomende Internetmöbelhändler Smow aus Leipzig setzt auf stationäre Geschäfte. Der 20. Smow-Shop entsteht in den Neubauten am Klagesmarkt.

Hannover. Karstadt am Schillerdenkmal leer, Kaufhof in der Altstadt leer, Conrad-Electronik leer, Reno-Schuhe leer, C&A ist geschrumpft, Primark hat die Fläche halbiert – die Nachrichten aus dem Innenstadthandel sind derzeit vielfach trostlos. Außer der aktuellen Kaufzurückhaltung wegen der Inflation wird die Krise vielfach auch auf die Onlinekonkurrenz geschoben, die dem Stationärhandel zu schaffen macht. Doch es gibt auch die gegenteilige Entwicklung: Internetshops siedeln sich in Innenstadtlagen an.

Versandshops erweitern den Onlinehandel in die Innenstädte

Der Zalando-Shop in der Großen Packhofstraße ist solch ein Beispiel und letztlich auch Manufactum am Kröpcke und Deerberg an der Schmiedestraße, die eigentlich als Versandhändler groß geworden sind – wenn auch mit Papierkatalogen und paralleler Internetpräsenz. Ihnen gesellt sich jetzt ein weiteres Beispiel hinzu: Smow zieht an den Klagesmarkt.

Das Unternehmen, 2002 vom Leipziger ex-Vitra-Manager Jörg Meinel gegründet, gilt als Shootingstar unter den deutschen Online-Handelsstartups und ist mittlerweile in 20 Städten von Stuttgart bis Hamburg, von Düsseldorf bis ins schweizerische Lyssach (nahe Bern) vertreten. Als die meisten Designmöbelhändler beim Thema Onlineverkauf noch skeptisch die Stirn in Falten legten, baute Smow den Internetvertrieb auf – und setzt jetzt auf flankierende Geschäfte.

„Hannover war bisher ein weißer Fleck auf der Smow-Karte“

„Hannover war bisher ein weißer Fleck auf der Smow-Karte“, sagt Kai Debski. Der 54-jährige gebürtige Göttinger hat jahrelang für Möbelhändler in Hannover und zwischenzeitlich auch Hamburg gearbeitet. Ab Dienstag nach Ostern räumt er mit seinem Team das neue Geschäft am Klagesmarkt ein, Mitte Mai soll Eröffnung sein.

Etwas pfiffiger in der Architektur: Der zweite Bauabschnitt am Klagesmarkt steht kurz vor der Fertigstellung. Der Gebäudeteil im Vordergrund wurde von Gruppe OMP-Architekten entworfen, dort zieht im Mai 2023 das Smow-Geschäft ein. © Quelle: Conrad von Meding

420 Quadratmeter Ladenfläche hat Smow in dem Neubau gemietet, der als zweiter Bauabschnitt des Klagesmarkt-Quartiers nahezu fertiggestellt ist. Es ist wieder ein Backsteinkomplex, diesmal architektonisch deutlich raffinierter gestaltet als im ersten Abschnitt. Die 93 Wohnungen sind alle vermietet und werden nach und nach bezogen, rund um die Gebäude laufen noch Restarbeiten. Bald sollen auch die weiteren Geschäfte bezogen werden – unter anderen sollen ein trendiger Waschsalon, eine Influencer-Kosmetikerin und zwei Gastronomien einziehen, hört man.

Einzugsgebiet von 100 Kilometern

Aber warum ein Möbelgeschäft – und warum am Klagesmarkt? „Wir haben uns mithilfe des Maklerbüros Aptum ganz viele Standorte angeschaut“, sagt Debski. Die zentralen Lagen etwa auf Bahnhof- und Georgstraße seien für normale Geschäftsbetreiber nicht mehr leistbar. „Bei den Mieten funktionieren nur noch große Filialketten“. Innenstadtrandlagen wie am Klagesmarkt dagegen vereinten alle Vorzüge.

„Wir haben ein Einzugsgebiet von 100 Kilometern, da müssen Interessierte auch mit dem Auto kommen und einen Parkplatz finden können“, sagt Debski. Zugleich aber wolle man ein urbanes Geschäft nicht am Stadtrand ansiedeln. „Der Klagesmarkt entwickelt sich zur besten Lage“, ist Debski sicher. „Mit dem Wochenmarkt vor der Tür, den großen Platanen und zugleich einer Innenstadtentfernung, die man zu Fuß gehen kann – wir haben einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen mit Verlängerungsoption, weil ich sicher bin, dass es hier funktioniert.“

Wird der stationäre Handel Zukunft haben?

Im Geschäft soll es außer Designklassikern wie Corbusier, Eames, Jacobsen und Starck auch zeitgenössisches Design geben – und immer mal wieder Ausstellungen, etwa von lokalen Künstlerinnen und Künstlern. Wird der stationäre Handel Zukunft haben? „Klar“, sagt Debski. „Wenn ich Qualität kaufen will, möchte ich doch die Gelegenheit haben, mir das Produkt vorher in guter Atmosphäre anzuschauen.“