GVH hat inzwischen 60.000 Deutschlandtickets in Hannover verkauft

Hannover. Das Interesse an einem Deutschlandticket für preisgünstiges Bahn-und Busfahren ist beim Großraum-Verkehr Hannover (GVH) ist nach wie vor ungebrochen – in diesem Monat hat der GVH die 60.000er-Marke geknackt. Exakt 60.785 Deutschlandtickets seien seit dem Vorverkaufsstart im Mai abonniert worden, heißt es. Erfolgreich unterwegs ist der Verband vor allem bei der Jobticketvariante, die dies nur in der Region Hannover gibt: Mehr als die Hälfte der Kunden bezieht das „Deutschlandticket Hannover Job“ und das „Deutschlandticket Hannover Job 100“.

Die Region Hannover hatte im März die 365-Euro-Variante für Job- und Sozialtickets beschlossen. Berechtigte zahlen 30,40 Euro im Monat statt der regulären 49 Euro für das Deutschlandticket („Deutschlandticket Hannover sozial“ und „Deutschlandticket Hannover Job“). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Arbeitnehmer zum Null-Euro-Tarif unterwegs sein können („Deutschlandticket Hannover Job 100“). Bei dem Modell gewähren GVH und Region als Trägerin des Nahverkehrs einen Preisnachlass von 40 Prozent und das Unternehmen zahlt die restlichen 60 Prozent dazu.

Deutschlandticket als Chipkarte noch nicht verfügbar

Nach Angaben des GVH haben bislang 21.600 Kunden vom „Deutschlandticket Hannover Job“ und knapp 12.300 für die Null-Euro-Variante („Deutschlandticket Hannover Job 100“) Gebrauch gemacht. Die Anzahl der Firmen, die Jobtickets über den GVH beziehen, ist von 200 beim Start auf inzwischen 1200 gestiegen. Ein möglicher Grund: Ein Jobticket ist bereits ab einer angestellten Person buchbar, sodass jetzt auch kleinere Firmen wie Arztpraxen oder Handwerksbetriebe dabei sind.

Regions-Verkehrsdezernent und GVH-Geschäftsführer Ulf-Birger Franz (SPD): „Die Verkaufszahlen des Deutschlandtickets im GVH übertreffen unsere Erwartungen und sind ein großer Schub für die Verkehrswende in der Region Hannover.“ Auch in den kommenden Monaten rechne man mit anhaltendem Interesse. Bislang gibt es das Deutschlandticket für den Nahverkehr nur als digitale Fahrkarte in der GVH-App – allerdings gibt es zeitweise Darstellungsprobleme, die weiter nicht behoben sind. An einer Chipkarte arbeitet der Verkehrsverbund aktuell, damit auch Kunden ohne Smartphone ein Deutschlandticket beziehen können. Wann die Karte kommt, ist offen.

