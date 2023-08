Nahverkehr

Das rätselhafte Verschwinden des Deutschlandtickets in der GVH-App hält an – vorsorglich hat der Verkehrsverbund Nahverkehrsunternehmen wie den S-Bahn-Betreiber Transdev darüber informiert, dass der Ersatznachweis per Mail bis Ende August seine Gültigkeit hat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket