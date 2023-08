﻿Deutschlandticket: GVH-App funktioniert wieder

Hannover. Das plötzliche Verschwinden des Deutschlandtickets in der GVH-App gehört offenbar der Vergangenheit an – der Dienstleister des Nahverkehrsverbundes hat die Softwareprobleme lösen können. „Die App läuft jetzt stabil. Wenn jetzt das Ticket nicht angezeigt wird, könnte dies eher ein Anwenderfehler sein“, sagt GVH-Sprecher Tolga Otkun.

Was er meint: Nutzer der GVH-App müssen beim Anmelden dort dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, die sie bei der Anmeldung auf der GVH-Internetseite für das Deutschlandticket verwendet haben. „Sonst kann die App den Nutzer nicht zuordnen und das Deutschlandticket wird nicht angezeigt.“ Da es in Einzelfällen trotzdem noch zu Störungen kommen kann, verschickt der GVH in diesen Tagen an Nutzer noch einmal einen Ersatznachweis durch eine E-Mail mit Bestellbestätigung und Abonummer, der dann bis Ende September seine Gültigkeit hat. Vorzeigen müssen Kunden auch noch ein gültiges Ausweisdokument. Transdev, die die S-Bahn in der Region Hannover betreibt, und andere Nahverkehrsunternehmen sind über die erneute Verlängerung informiert.

Software-Probleme blieben über viele Wochen rätselhaft

Das Verschwinden des Deutschlandtickets hatte in den vergangenen Wochen bei Kunden für Verwirrung gesorgt. Betroffen waren sowohl Nutzer, die sich beim GVH das reguläre Deutschlandticket für 49 Euro gekauft haben, als auch Kunden, die ein ermäßigtes Jobticket zum Preis für 30,40 Euro pro Monat oder auch zum Nulltarif von ihrem Arbeitgeber erhalten haben. Deswegen verschickte der GVH an die Kunden eine E-Mail mit Bestellbestätigung und Abo-nummer, um mit Bus und Bahn weiter fahren zu können.

Die Ursache der Probleme konnte über viele Wochen nicht gefunden werden. Der GVH hatte einen Dienstleister mit der elektronischen Betreuung des Jobtickets beauftragt. Dieses Unternehmen war auch von anderen Nahverkehrsunternehmen mit der Abwicklung der Deutschlandtickets beauftragt worden, dort hatte es die gleichen Probleme gegeben. Ein kurzfristiger Wechsel des Dienstleisters war nicht möglich.

GVH gewährt weiter „größtmögliche Kulanz“

Sollte wieder eine Panne passieren in der App und bei der Kontrolle mit der E-Mail als Ersatznachweis wider Erwarten Probleme geben, so gewährt der GVH jedem Kunden und jeder Kundin größtmögliche Kulanz, stellte GVH-Sprecher Tolga Otkun noch einmal klar. „Selbstverständlich bezahlt der Kunde dann auch kein erhöhtes Beförderungsentgelt.“

