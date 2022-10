﻿Bis 2026: Arbeitsgemeinschaft richtet Frühlings- und Oktoberfest aus

Hannover. Die Frühlings- und Oktoberfeste auf dem Schützenplatz werden weiter von der Arbeitsgemeinschaft für Volksfeste in Hannover (AGV) ausgerichtet. Die Stadt hat dem lokalen Zusammenschluss der Schausteller die Dienstleistungskonzessionen für diese Feste bis 2026 erteilt. Das gab Jörg Schilkowski von der Liegenschaftsverwaltung im Fachbereich Wirtschaft im Wirtschaftsausschuss bekannt. Die Ausschreibung war im Frühling gestartet. Die Arbeitsgemeinschaft richtet seit vielen Jahrzehnten beide Feste aus, über viele Jahre hatte es aber einen Mitbewerberstreit gegeben. Die AGV war nach Mitteilungen der Stadt einzige Bewerberin. Dahinter steht der sogenannte Volksfestfrieden, in den Vorjahren hatten sich die AGV und die FTE Ahrend Veranstaltungsgesellschaft um die Ausrichtung der beiden Volksfeste gestritten, auch juristisch. Im Frühjahr haben sich beiden Schaustellerzusammenschlüsse aber geeinigt, die AGV bewirbt sich offiziell um die Feste von 2023 bis 2026, die FTE beteiligt sich daran mit einigen Attraktionen. „Das Angebot wurde fristgerecht am 20. September durch die AGV eingereicht“, berichtet die Stadt. Aufgrund des Prüfungsergebnisses der Stadt habe man am 4.Oktober noch ein Bietergespräch geführt, in dem Konkretisierungen des Angebotes vorgenommen worden seinen, hieß es weiter. „Bei der abschließenden Sitzung der Bewertungskommission unter Beteiligung der politischen Vertreter am 10. Oktober wurde einstimmig beschlossen, der AGV den Zuschlag zu erteilen“, hieß es in der Mitteilung im Ausschuss. Einen Tag später, am 11. Oktober, wurde der Zuschlag offiziell erteilt. voi

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Andreas Voigt