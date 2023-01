﻿Bettensteuer: Stadt Hannover plant Stufenmodell nach Hamburger Vorbild

Hannover. Die Stadt Hannover wird das Modell der Bettensteuer überarbeiten und wohl ein Stufenmodell einführen. Als Vorbild dient die Stadt Hamburg, die in 1-Euro-Schritten pro 50 Euro Übernachtungspreis netto die Bettensteuer erhebt. In Hamburg beginnt die Zulage bei 25 Euro pro Nacht und Zimmer, dann werden 50 Cent fällig. Auf alle Zimmerpreise, die darunter liegen, erhebt Hamburg keine Steuer. „Ob wir das Modell aus Hamburg 1:1 übernehmen, wissen wir noch nicht. Wir denken aber in diese Richtung“, so Stadtkämmerer und Erster Stadtrat Axel von der Ohe am Dienstag.

Der Rat hatte Ende 2022 auf Empfehlung der Kämmerei eine Bettensteuer von pauschal 5 Prozent des jeweiligen Übernachtungspreises verabschiedet. Eingeführt werden soll sie 2024. Dabei bleibt es auch, inhaltlich hat die Kämmerei inzwischen nach Gesprächen mit der Deutschen Messe AG und der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) den Entwurf aber überarbeitet. „In Hochzeiten der Messe könnte sich dieser Pauschalbetrag je Übernachtungspreis als Hemmschuh erweisen, wurde uns in den Gesprächen mitgeteilt. Diese Hinweise nehmen wir sehr ernst“, so Axel von der Ohe.

Tourismus-Chef: „Moderat und sozialverträglich“

Auf einen Satz nach Hamburger Vorbild will sich der Stadtkämmerer noch nicht festlegen, grundsätzlich aber wolle die Stadt nach der Devise verfahren, je teurer die Übernachtung, desto höher die Abgabe. „Dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Übernachtung in einem Zwei-Sterne- oder Fünf-Sterne-Hotel ist naheliegend“, so der Erste Stadtrat. Weiterhin bleibt es dabei, dass ein Prozentsatz der Steuereinnahmen in das Tourismus-und Standortmarketing zurückfließt, also im System verbleibt. Mit 10 Millionen Euro Einnahmen aus der Bettensteuer rechnet die Stadt pro Jahr, 3 Millionen Euro sind für Werbung und Marketing für den Tourismus in Hannover vorgesehen.

Bei HMTG-Chef Hans Nolte findet die geplante Staffelung Zustimmung. „Das wäre eine moderate und sozial verträgliche Ausprägung.“ Nachteile für die Hotellerie durch einen Rückgang von Buchungen sei nicht zu erwarten. „Es gibt in den zurückliegenden fünf Jahren keine Stadt oder Gemeinde in Deutschland, bei denen sich Rückschlüsse ergeben, dass die Zahl der Übernachtungen durch eine Bettensteuer abnimmt“, so Hans Nolte. Bettensteuern zu erheben, würde in Zukunft ohnehin gängige Praxis werden, auch bei anderen Messestädten. Begründung: „Die Stadtkassen sind leer, der Tourismus kann sich daraus alleine nicht mehr finanzieren.“

Drei Millionen jährlich für den Tourismus – „ein Boost“

Axel von der Ohe sagte, die Stadt Hannover sei angesichts des großen Haushaltsdefizits darauf angewiesen, neue Geldquellen zu erschließen. Allen Kritikern der Bettensteuer empfehle er, die Chancen zu sehen, die sich aus der Abgabe ergeben: „Eine Förderung von jährlich drei Euro für das Standortmarketing wäre so nie möglich. Das ist ein Boost für den Hannover-Tourismus.“ Die Kämmerei will der Ratspolitik im Frühjahr die Satzung zur Bettensteuer vorlegen. An der Erhebung der Bettensteuer hatte es auch Kritik gegeben, etwa vom Dehoga, von der IHK und von der Allgemeinen Arbeitgebervereinigung Hannover (AGV).