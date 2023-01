﻿Die bewegte Geschichte des Kaufhof-Standorts zwischen Schmiede- und Osterstraße

Hannover. Ab 1868, als Hannover gerade preußisch geworden war, eröffnete in dem Quartier zwischen Großer Packhofstraße, Osterstraße und Seilwinderstraße ein Kaufhaus nach dem anderen. Etwa Sternheim & Emanuel, das als Teil der „Arisierung“ unter den Nazis von Magis übernommen wurde. Oder das Kaufhaus Molling, gegründet von Max Molling am Standort des heutigen Kaufhof-Areals Osterstraße/Seilwinderstraße. 1903 erweiterte er es zu einem regelrechten Einkaufspalast mit Jugendstilfassade.

Einkaufspalast mit Jugendstilfassade: Das Kaufhaus Mölling in der Osterstraße im Jahr 1933. © Quelle: HMH-Archiv

Für das Netzwerk Erinnerung und Zukunft in der Region Hannover hat Historiker Michael Pechel die Geschichte dieser jüdischen Kaufhäuser zusammengetragen. Um all die alten Kaufhaus-Namen geht es dort, auch um Elsbach & Frank, um Bormaß und das Kaufhaus Sältzer, das links in der Seilwinderstraße an das Molling-Haus anschloss und im Krieg größtenteils zerstört wurde.

Nach der Weltwirtschaftskrise übernahm 1933 Defaka („Deutsches Familien-Kaufhaus“) das Molling Gebäude. Der Grund: Nachdem SA-Schergen das gesamte Erdgeschoss mit Äxten und Hämmern zerschlagen hatten, gab Molling sein Geschäft auf – weil er die Immobilie zunächst vermieten konnte, gilt das unter Historikern nicht als formelle „Arisierung“, hatte aber in der Konsequenz eine sehr ähnliche Wirkung. Das Haus erlitt später Kriegsschäden, wurde aber nach 1945 von Defaka wiedereröffnet. 1954 übernahm der Horten-Konzern Defaka. Das Haus behielt seinen alten Namen trotzdem noch bis 1973.

1933 übernahm Defaka („Deutsches Familien-Kaufhaus“) das Warenhaus Mölling. © Quelle: Archiv der Stadtbibliothek Hannover

Ältere Hannoveraner erinnern sich: Damals rückten auf dem Grundstück des heutigen Kaufhaus-Gebäudes schon einmal die Abrissbagger an. Der Neubau trug als Horten-Haus die typischen weißen H-Kacheln, die ihn bis heute in der Ansicht zur Schmiedestraße prägen. Defaka zog während der Bauzeit in ein Provisorium am Weißkreuzplatz um – aber will Provisorien immer länger halten als geplant, ist in dem flachen Gebäude inzwischen das Kulturzentrum Raschplatz mit Bibliothek, Kita, Theater und anderen Einrichtungen untergebracht.

Ab 1975 hieß das Kaufhaus zwischen Marktkirche und Osterstraße Horten, 1994 nach der Übernahme Kaufhof, ab 1997 dann Galeria Karstadt-Kaufhof. „Mit dem Ende von Galeria Karstadt Kaufhof an diesem Standort endet nicht nur die lange Geschichte dieses traditionellen Warenhaus-Standorts, sondern auch ein Teil hannoverscher Kaufhaus-Geschichte“, sagt Jochen Winkler von der Facebook-Gruppe „Mein Altes Hannover“, in der viele Bilder und Geschichten zum Wandel Hannovers getauscht werden.