Als das alte Hannover unterging: Die Bombennacht vom Oktober 1943 im HAZ-Podcast

Hannover. Es gibt da dieses Foto vom Kröpcke, aufgenommen irgendwann nach dem 9. Oktober 1943. Es zeigt Hannovers zentralen Platz, an dem nichts mehr ist wie zuvor. Die Häuser nur noch Gerippe, die Geschäfte verschwunden. Nur in der Mitte hat wieder so etwas Ähnliches wie Normalität Einzug gehalten: Das alte Café Kröpcke ist wieder aufgebaut, wenn auch provisorisch in Baracken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So wie der Kröpcke ist die ganze Stadt Hannover nach der Bombennacht am 9. Oktober 1943 nicht mehr dieselbe wie zuvor. Das Datum markiert den massivsten britischen Luftangriff auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg. 1245 Menschen kommen ums Leben – und der Stadt an sich ist das „Gesicht weggeschnitten“, wie der Historiker Jörg Friedrich schrieb.

HAZ-Redakteur Simon Benne hat sich wiederholt mit der Bombardierung Hannovers beschäftigt, auch zum 80. Jahrestag des 9. Oktober. Dazu hat er nicht nur in Archiven recherchiert und Experten befragt, sondern er hat auch mit denjenigen gesprochen, die es am besten wissen: mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. In der neuen Folge des HAZ-Podcasts „Klar so weit?“ erzählt Benne die Geschichte jenes Tages – und lässt auch jene zu Wort kommen, die Hannovers schlimmste Bombennacht miterlebt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HAZ-Forum: Veranstaltung zu Hannover im Bombenkrieg im Aufhof Um die Zerstörung Hannovers im Luftkrieg geht es bei einer Veranstaltung am Mittwoch, 4. Oktober, um 18 Uhr im Aufhof. Das HAZ-Forum findet in Kooperation mit dem Historischen Museum Hannover und dem Zeitzentrum Zivilcourage anlässlich des 80. Jahrestages der Zerstörung Hannovers im Oktober 1943 statt. Dabei wurden große Teile der Stadt vernichtet. Im Gespräch mit HAZ-Redakteur Simon Benne kommen dabei Zeitzeugen zu Wort, die aus eigener Anschauung vom Bombenkrieg berichten. Der renommierte Historiker Andreas Fahl wird die Ereignisse in den geschichtlichen Kontext einordnen und über Ursachen, Verlauf und Folgen des Bombenkriegs in Hannover sprechen – beispielsweise über den Wiederaufbau nach 1945. Jan Willem Huntebrinker vom Historischen Museum präsentiert außerdem historische Foto- und Filmaufnahmen, die Eindrücke von den Zerstörungen vermitteln. Ort der Veranstaltung mit dem Titel „Hannover im Bombenkrieg – die Zerstörung vor 80 Jahren“ ist der Aufhof. Das ist die ausgeräumte frühere Galerie Kaufhof in der Schmiedestraße schräg gegenüber der Marktkirche, die bis zum Abriss Kulturort und Ideenwerkstatt ist Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Um eine Spende für die HAZ-Weihnachtshilfe wird gebeten.

HAZ