﻿Nackte Haut und viel Erotik: So heizen die Chippendales Hannover ein

Muskeln und Bewegungskünste: Die Chippendales performten am Mittwochabend in Hannover.

Hannover. Es ist laut an diesem Mittwochabend im Theater am Aegi. Und das ganz ohne Konzert oder Superstar auf der Bühne. Die Geräuschkulisse kommt aus dem Publikum und sie ist sehr hoch: Frauen (zumindest zu einem Anteil von 99 Prozent) kreischen so laut, dass sie am nächsten Tag unter Stimmproblemen leiden dürften. Aber das ist heute Abend egal – so wie vieles anderes auch.

Die klare Anweisung der Bühnenprotagonisten lautet schließlich: „Get naughty“ (übersetzt etwa: „Seid ungezogen“) – und das nimmt das Publikum sehr ernst. Die Aufforderung kommt von den Chippendales. Jene Showgruppe aus den USA, die es sich zur Aufgabe macht, die zu unterhalten, die sich dem männlichen Geschlecht sexuell hingezogen fühlen.

Jegliche Vorliebe bedienen Teddy, Chase & Co: mal als Bauarbeiter, den Vorschlaghammer schwingend. Mal als Polizist, die Uniform vom Leib reißend. Mal als Rocker, das Motorrad betanzend. Wer es klassisch mag, bekommt Chase im Bett (natürlich nur auf der Bühne!), Fans von „Shades of Grey“ bekommen Peitschen und allerlei Zubehör vorgeführt. Ach und singen kann auch einer: Moderator Teddy schmettert, was das Zeug hält.

Die Chippendales bedienen fast alle erotischen Fantasien

Es ist also für jede und jeden etwas dabei, zumindest wenn man es auf Oberflächlichkeiten reduziert. Was an diesem Abend nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht ist. Dennoch, eines haben diese Männer alle gemeinsam: Ihre Körper sind so gestählt wie der Stahl, den sie als verkleidete Bauarbeiter schweißen. Ihr Hüftschwung so locker, als hätten sie Privatunterricht bei Shakira höchstpersönlich bekommen. Ihre Unterhosen so eng, dass – nun ja, lassen wir das. Eines lässt sich zu der Unterwäsche aber noch sagen: Die Chippendales geben viel Stoff. Pro Deutschland-Tour sollen 1320 Unterhemden zerrissen werden. Und zwölf Dosen Kokosöl verbraucht.

Gaben viel Stoff: 1320 Unterhemden sollen die Chippendales auf einer Deutschland-Tour zerreißen. © Quelle: Nancy Heusel

Im Publikum scheint sich heute niemand an Verschwendung oder Sexualisierung zu stören, ganz im Gegenteil. Wenn die Chippendales Freiwillige für die Bühne suchen, kugeln sich manche beim Melden fast den Arm aus. Das Grinsen ist so groß, wenn der Sprung auf die Bühne geschafft ist, dass sich jede andere im Publikum aufrichtig mitfreut. Wohlbemerkt: Diese Frauen feiert das Publikum genauso lautstark wie die nackten Muskelmänner.

Neben Partystimmung und Erotik liegt an diesem Abend auffällig noch eines in der Luft: Harmonie und Höflichkeit. Zwar muss und soll hier niemand brav sein – aber die zwischenmenschlichen Manieren glänzen wie die eingeölten Oberkörper der Chippendales. „Wären alle Frauen immer so nett zueinander und alle Männer so nett zu Frauen, dann wäre die Welt ein besserer Ort“, bringt es eine Zuschauerin auf den Punkt. Dem ist nichts hinzufügen. Außer vielleicht ein weiteres Zitat dieser Frau: „Das war der schönste Abend meines Lebens.“

Von Josina Kelz