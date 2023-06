Kostenfrei bis 18:30 Uhr lesen

Premiere

Neues Angebot für alle über 60 in Lehrte: Die Stadt bietet erstmals ein Speeddating für diese Altergruppe an. In kurzen Gesprächen sollen sich Gleichgesinnte finden, um in Sachen Kultur, Genuss und Freizeit aktiv zu werden. Anmeldungen dafür sind bereits möglich.