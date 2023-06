﻿Grüne Bedenken ausgeräumt: Die Gollstraße wird ausgebaut

Anderten. Als die Stadtverwaltung im Juni die Umbaupläne für die Gollstraße vorstellte, zeigten sich die Politikerinnen und Politiker des Bündnis 90/Die Grünen im Bezirksrat Misburg-Anderten wenig begeistert. Sie baten um Beratungsbedarf. Einen Monat später stimmten sie ihm dann aber doch zu – in unveränderter Form. „Wir hatten am Anfang einfach die Sorge, dass an einer Stelle der Planung zwei marginalisierte Gruppen an Verkehrsteilnehmern gegeneinander ausgespielt werden“, erklärt Urs Mansmann, der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Grüne im Nachhinein. An besagter Stelle soll der Gehweg wegen eines Behindertenparkplatzes nur noch 1,6 Meter breit sein.

Die Sorge der Fraktion: Für andere behinderte Personen könnte der Gehweg an dieser Stelle nicht mehr passierbar sein. „Nach Rücksprache mit Sylvia Thiel, der Beauftragten für Menschen mit Behinderung in der Region Hannover, haben wir uns nun aber doch dazu entschieden, dem Antrag zuzustimmen“, sagt Mansmann. Thiel habe ihm versichert, dass ein Gehweg dieser Breite für alle Menschen, auch Rollstuhlfahrer oder andere mobilitätseingeschränkte Personen, ausreichend sei. Damit habe es für die Grünen keinen Grund mehr gegeben, den Antrag abzulehnen, erklärt Mansmann.

Grüne Erholungsinseln und barrierefreie Haltestellen

Die Gollstraße soll auf einem etwa 277 Meter langen Abschnitt zwischen der Sehnder Straße und Ostergrube umgebaut werden. Straßeneinmündungen sollen zugunsten begrünter Erholungsinseln auf ein Minimum reduziert werden. Außerdem ist geplant, die Bushaltestellen in dem entsprechenden Bereich barrierefrei zu gestalten – bisher sind sie das nämlich noch nicht. Taktile Leitelemente sollen zusätzlich für seheingeschränkte Personen ebenfalls neu eingebaut werden.

Der nächste Schritt: Zustimmung der Stadt

Trotz einhelliger Zustimmung im Bezirksrat Misburg/Anderten ist der geplante Ausbau noch lange nicht in trockenen Tüchern. So müssen der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss sowie der Verwaltungsausschuss der Stadt Hannover den Umbau genehmigen. Erst danach beginnt die finale Umsetzungsplanung. Ursprünglich sollte mit dem Ausbau der Maßnahme bereits im Frühling dieses Jahres begonnen werden. Wann die Baustelle nun eröffnet wird, steht allerdings noch in den Sternen.

