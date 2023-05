﻿Hannovers Stadtgärtnerei setzt 74.800 Pflanzen in den Großen Garten

Hannover. Zinnien, Kapmargeriten, Löwenmäulchen, aber auch Dahlien, Indisches Blumenrohr, Vanilleblumen, Wandelröschen und Salbei. Wer in diesen Tagen durch die Herrenhäuser Gärten geht, sieht rund 40 Gärtner und Gärtnerinnen damit beschäftigt, bunte Blumen in die Prachtbeete des Großen Gartens zu bringen. Die Zeit drängt: Bis Pfingsten will die Stadt das Herzstück der Barockanlagen auf Vordermann bringen. „Insgesamt setzen wir 74.800 Pflanzen in die Schmuckbeete im Großen Garten, Georgengarten und Berggarten, aus rund 235 Arten und Sorten“, berichtet Gärtnermeister Ramon Stekler-Thiel. Allein im Großen Parterre seien es über 30.000 Pflanzen.

Der weitaus größte Teil aller Pflanzen, die jetzt in den Boden kommen, wird in der Winter- und Frühjahrssaison in der Stadtgärtnerei in Bothfeld angezogen. Anders ausgedrückt: Was jetzt blüht, ist das Ergebnis monatelanger Pflege und Hege. „Wir brauchen Zeit und Ruhe“, erzählt Hans-Georg Baranowski, der Chef der Gärtnerei. Und Platz: Rund 65.000 Pflanzen sind jüngst an die Herrenhäuser Gärten ausgeliefert worden zum Einpflanzen. Sie stammen aus den Folien- und Gewächshäusern der Gärtnerei. Jeweils fünf Stück sind es auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Areal, bis vor Kurzem prall gefüllt mit Blumen.

Gärtnerei sorgt für Qualität

„Je nach Pflanzenart können wir Lichtverhältnisse, Temperatur, Wasser- und Nährstoffzufuhr regeln“, beschreibt Baranowski. Das Folienhaus etwa biete tagsüber Wärme und nachts Kälte, was eine Reihe von Pflanzen wie die Schlüsselblume bevorzugten. Unterm Strich sorge diese Möglichkeit der Anzucht für eine einheitliche Qualität und Aussehen bei den Pflanzen, die man etwa an die Herrenhäuser Gärten ausliefere. „Und das in großer Stückzahl.“

Chef der städtischen Gärtnerei: Hans-Georg Baranowski und seine Mitarbeitenden ziehen jedes Jahr viele Tausend Blumen für die Herrenhäuser Gärten an. Die aktuelle Bepflanzung wurde vor Kurzem ausgeliefert an die Gärten. © Quelle: Andreas Voigt

Vieles, was später in den städtischen Einrichtungen blüht, wird in Bothfeld angezogen. Eine Reihe von Jungpflanzen kauft die Stadt aber auch bei verschiedenen Gärtnereien an, die sich auf Großproduktionen wie für die Stadt Hannover spezialisiert haben. „Den Zeitpunkt der Produktion bestimmen wir. Jedes Jahr ist allerdings anders durch die Licht- und Wärmeverhältnisse der Witterung, die dann herrschen. Aber das macht die Gärtnerei auch aus“, findet Hans-Georg Baranowski. Dass die Gärtnerei durch äußere Witterungseinflüsse Pflanztermine im Frühjahr oder Herbst gerissen habe, sei noch nie vorgekommen und hält der Gärtnereichef auch nicht für möglich: „Wir steuern die Pflanzenkulturen ja durch Temperatur und Wasser.“

Das ist die Stadtgärtnerei Die Stadtgärtnerei ist ein Produktions- und Dienstleistungsbetrieb im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün mit den Abteilungen Floristik, Pflanzenproduktion, Innenraumbegrünung und Kübelpflanzen samt deren Überwinterung. Bei ihr sind ein Gärtnermeister, drei Gärtner und zwei Floristen und dazu jeweils befristet zwei Gärtner und ein Kraftfahrer angestellt. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Bepflanzungen im Frühjahr, Sommer und Herbst für die städtischen Grünflächen wie Parks, Friedhöfe und für die Herrenhäuser Gärten zu ermöglichen. Das sind 170.000 Pflanzen insgesamt für die Jahreszeiten Frühjahr bis Herbst und weitere 80.000 Pflanzen für die Wechselbepflanzung im Herbst. Eine weitere Dienstleistung ist die Floristik für Repräsentationen bei Großveranstaltungen der Stadt wie Empfängen im Neuen Rathaus, im Gästehaus der Landesregierung oder bei der Region Hannover. Dazu kommt die Pflege von Wildstauden für die Blühwiesen im Stadtgebiet. Die rund 5000 Quadratmeter große Stadtgärtnerei befindet sich in Bothfeld. Die Aussaat, das Pikieren (das Umtopfen nach dem Keimen) und das Topfen finden dort statt. Die Keime für die verschiedenen Blumensorten bezieht die Gärtnerei von externen Unternehmen. Die Gärtnerei versteht sich als regionaler Betrieb, um den Eigenbedarf der Stadt Hannover an Blumen zu gewährleisten. Die Produktion der Blumen erstreckt sich über das ganze Jahr, in den fünf Gewächshäusern können Temperatur und Lichteinfall gezielt gesteuert werden, wodurch das Wachstum ganzjährig möglich ist. Dazu gibt es fünf Folienhäuser, die tagsüber warm und nachts kalt sind, was manche Pflanzenarten bevorzugen. Die Stadtgärtnerei ist erst seit Anfang des Jahres zum Fachbereich Umwelt und Stadtgrün gewechselt, vorher war sie ein Teil des Fachbereichs Soziales. voi

Produktion der Sommerbepflanzung

Mit der Produktion für die Frühlings- und Sommerware beginnt die Gärtnerei Anfang März, spätestens Anfang Mai muss sie abgeschlossen sein, damit die Auslieferungen wie etwa nach Herrenhausen pünktlich erfolgen. „Wir haben kurze Lieferwege und können bei Bedarf auch schnell nachproduzieren“, benennt der Leiter der Gärtnerei einen weiteren Vorteil der hauseigenen Produktion.

Filigranarbeit: Die Aussaat der Samen braucht eine ruhige Hand und Geduld. © Quelle: Andreas Voigt

So komme es immer wieder vor, dass die Herrenhäuser Gärten noch Nachbestellungen hätten, weil Pflanzen durch Nachtfrost kaputt gegangen seien. Und sollte in einem Jahr mal Spätfrost angekündigt sein, könne man die geplante Pflanzenlieferung noch zurück stellen. „Wir sind ein ganz wichtiger Baustein für Herrenhausen.“ Insgesamt etwa 80 Prozent der Wechselbepflanzungen im Frühjahr und Herbst kämen aus der Gärtnerei in Bothfeld.

Spiegeleier blühen im Garten

Was angezogen werden soll, legen die Herrenhäuser Gärten selber fest und geben dann bei der städtischen Gärtnerei ihre Bestellung auf. Mal dominieren im Blütenarrangement die Farbtöne Dunkelrot, Orange, Gelb, Weiß und Blau. Mal sind es etwa Rot, Lila oder Hellblau. Alle Blumen pflanzen die Gärtner und Gärtnerinnen in Herrenhausen mit Hilfe von Metallschablonen zentimetergenau ein und mischen sich am Ende zu einem farbenfrohen Ensemble, das die Besucher der Gärten sehr schätzen.

Viel zu tun: Bis Pfingsten sollen im Großen Parterre der Herrenhäuser Gärten rund 30.000 Pflanzen eingepflanzt sein. © Quelle: Rainer Dröse

In diesem Jahr ist das duftende Steinkraut besonders üppig vertreten, Salbei setzt seine aromatische Note, und seit Jahren wächst wieder Ziertabak in den Gärten. Besondere Hingucker sind die weiß-gelben Strohblumen. Die nennt man im Volksmund „Spiegeleier“. Und sie kommen ebenfalls aus Bothfeld.

