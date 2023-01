﻿Hannover: Die kuriosesten und erschütterndsten Tiereinsätze 2022

Ein gestoppter Tiertransport auf der A2, ein widerspenstiger Waschbär in Linden und eine ausgebüxte Schlange in Stöcken: Polizei und Feuerwehr hatten 2022 einige tierische Einsätze zu absolvieren.

Hannover. Das abgelaufene Jahr hat eine Vielzahl kurioser und besonderer Nachrichten hervorgebracht – viele davon mit tierischem Bezug. Wir haben für Sie die Kuriosesten und Erschütterndsten aus der Region Hannover herausgesucht. Erinnern Sie sich zum Beispiel noch an den Python, der Stöcken in Atem hielt? Oder an das traurige Schicksal von Hündin Reisa, die einfach in einem Koffer weggeworfen wurde?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verletzte Ente schleppt sich zur Polizei

Fangen wir doch aber erst einmal mit der Stockente an, die sich selbst zur Polizei geschleppt hat. Anfang März kam der verletzte Vogel kurzzeitig im Nordstadt-Revier unter. Ein Anwohner hatte den Wasservogel am frühen Morgen gemeldet, der laut quakend neben einem Streifenwagen an der Bodestraße saß.

In Gewahrsam bei der Polizei: Die verletzte Stockente wartete in einer Hundebox auf ihren Abtransport zur Wildtierrettung. © Quelle: Polizei

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beagle büxt aus und rennt auf die A7

Einen tierischen Polizeieinsatz löste ebenfalls der Beagle Filou aus. Bei einem Spaziergang büxte der Hund im Juni seiner Halterin bei Sehnde-Höver aus. Statt auf dem Feldweg zu bleiben, rannte das Tier auf immer stärker befahrene Strecken – schließlich sogar auf die A7. Bevor der Hund schließlich eingefangen werden konnte, musste die Polizei die Autobahn sogar zwischenzeitlich sperren.

Mit exotischen Tieren über die Autobahn

Und nochmal die Autobahn: Anfang 2022 stoppte die Polizei einen völlig überladenen, bulgarischen Lkw auf der A2 an der Raststätte Garbsen-Nord. Auf der Ladefläche waren 37 teils exotische Tiere auf engstem Raum zusammengepfercht: ein Esel, zwei Kronenkraniche, vier Stinktiere, zwei Schneeeulen, zwei Perlhühner, zwei Wasserschweine, vier Höckerschwäne, zwei Fasane und 18 Enten. Polizei und Stadt Hannover kümmerten sich um die angemessene Unterbringung der Tiere, gegen den Fahrer wurde eine Reihe Ermittlungen eingeleitet.

Polizeihund findet schlafenden Einbrecher

Wann hat Schlafen jemals ein Problem gelöst? Die Erfahrung musste im Mai auch ein Einbrecher an der Vahrenwalder Straße machen. Die Polizei entdeckte den Mann nachts in einem Geschäft auf frischer Tat, doch der 34-Jährige rannte im Gebäude sofort davon. Anfangs blieb der Gesuchte verschollen, doch dann schlug die große Stunde von Rambo. Der Polizeihund erschnüffelte den Einbrecher fast zwei Stunden später im Keller in einem Papiercontainer. Dort hatte es sich der Täter so gemütlich gemacht, dass er kurzerhand weiter ins Land der Träume entschwand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Python schlängelt durchs Treppenhaus

In Hannover-Stöcken wiederum hat im Sommer ein besonders unternehmungslustiger Python Anwohner und Feuerwehr auf Trab gehalten. Innerhalb von zwei Wochen büxte die gelbgemusterte Würgeschlange gleich zweimal aus. Giftig war das Tier zwar nicht, doch im Treppenhaus an der Stöckener Straße dürfte es bei einigen kurz für Schnappatmung gesorgt haben. Wie sich später herausstellte, gehörte der Python einer 21-Jährigen.

„Schau mir in die Augen“: Die Tierrettung der Feuerwehr hat in Stöcken einen Python in Obhut genommen. © Quelle: Feuerwehr Hannover

Terrier entführt: Besitzerin löst Fall auf eigene Faust

Ein Happy-End hat auch die Suche nach Hund Lucki: Der 13 Jahre alte und herzkranke Jack-Russel-Terrier wurde Anfang Mai vor einem Supermarkt in Groß-Buchholz einfach mitgenommen, während die Halterin ihre Einkäufe erledigte. Mit der Polizei suchte sie mehrere Tage nach ihrem Hund und dem Täter – und löste den Fall schließlich auf eigene Faust.

Hündin Reisa einfach im Koffern entsorgt

Deutlich trauriger ist da das Schicksal von Reisa: Die Hündin wurde kurz nach dem Jahreswechsel in Hannover-Mühlenberg in einem Container entdeckt – eingeschlossen in einem Koffer und weggeworfen wie ein Stück Müll. Fußgänger hörten ihr leises Fiepen, gingen der Sache auf den Grund und retteten der völlig verängstigten Reisa so wohl das Leben. Und nur wenige Tage später gab es die zweite Erfolgsmeldung: Die Polizei machte den mutmaßlichen Besitzer ausfindig, einen 53-Jährigen aus Mühlenberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wieder frei: In diesem Koffer sollte Hündin Reisa entsorgt werden. © Quelle: Tierheim Krähenwinkel

Waschbär wehrt sich gegen die Feuerwehr

In Hannover-Linden lieferte sich am 1. Februar ein Waschbär eine kleine Verfolgungsjagd mit der Feuerwehr. An der Selmastraße/Ecke Limmerstraße entdeckten Passanten den Vierbeiner in einem Baum. Mit Keschern, Körben und einer Drehleiter versuchten die Retter, den Waschbären einzufangen. Denn sie wollten bloß gucken, ob es ihm gut geht. Wer am Ende der glückliche Gewinner war, lesen Sie hier.

Fang mich, wenn du kannst: In Linden lieferte sich ein Waschbär eine Verfolgungsjagd mit der Feuerwehr. © Quelle: Frank Tunnat

Hund über Bord!

Übermut tut selten gut: Beim Toben auf einem Schiff ist ein junger Hund über Bord gegangen und ging unfreiwillig im Mittellandkanal baden. Glücklicherweise bemerkte der Besitzer, wie der Belgische Schäferhund während der Fahrt ins Wasser fiel – und verständigte die Polizei. Mit vereinten Kräften startete die Suche nach dem Tier zwischen Misburg und List. Doch erst nach einiger Zeit gab es die Familienzusammenführung. Und der Schuldige wusste gar nicht, was er falsch gemacht haben soll – er hatte sogar schon neue Freunde gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Peer Hellerling und Manuel Behrens