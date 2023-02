﻿Leinewelle in Hannover eröffnet am 28. April

Die Leinewelle am Hohen Ufer wird am Freitag, 28. April, eingeweiht – am gleichen Wochenende sollen auf der künstlichen Anlage in der Altstadt die Deutschen Meisterschaften im Rapid Surfen ausgetragen werden, berichtet Leinewellen-Initiator Heiko Heybey.

Hannover. Die restlichen 500.000 Euro zur Finanzierung der Leinewelle fehlen zwar noch, doch die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme der künstlichen Surfanlage in der Altstadt am Hohen Ufer gehen mit Hochdruck voran. Als Eröffnungstermin hat Initiator Heiko Heybey jetzt in einem Podcast den Freitag, 28.April, um 11 Uhr genannt. Am Wochenende, 29. und 30. April , sollen auf der Leinewelle die Deutschen Meisterschaften im Rapid Surfen stattfinden, das ist das Surfen auf stehenden, künstlich erzeugten Wellen. Bestätigt hat das der Deutsche Wellenreit Verband (DWV) allerdings noch nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heybey spricht in dem Surf-Podcast „Frame“ ganz generell über die Entstehungsgeschichte der Leinewelle von der Idee bis zur Erteilung der Baugenehmigung und den ersten Bauschritten. Darin sagt er auch, dass am 1. Mai jeder Surffan die Vereinsanlage nutzen kann, ab dem 2.Mai läuft dann der reguläre Betrieb über das Buchungssystem, das aktuell aufgebaut wird. Surfen dürfen auf der Leinewelle dann nur Vereinsmitglieder. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es dann auch freie Zeiten geben und Surfkurse von der Sporthochschule.

90 Mitglieder lassen sich schulen

Aktuell lässt die Leinewelle einen Teil seiner Mitglieder zu sogenannten Wavemastern ausbilden – das sind Surfer, die die Anlage bedienen können und Aufsicht führen. Knapp 90 der rund 200 Mitglieder aus dem Leinewellen-Verein lassen sich noch bis April schulen. Es soll immer zwei Verantwortliche geben: einer, der die Surfanlage bedient, ein anderer, der direkt am Wasser die Aufsicht führt. „Zehn Gäste maximal pro Stunde wollen wir auf die Anlage lassen“, berichtet Heybey weiter. Das Surfen unter 18 Jahren will die Leinewelle vorerst nicht zulassen, für Kinder und Jugendliche arbeite man aktuell noch ein Konzept aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parallel zur Ausbildung läuft der Probebetrieb. Die Mitglieder der Leinewelle testen und programmieren verschiedene Wasserabflussmengen, damit später ein automatisierter Betrieb möglich ist. Das soll Mitte März abgeschlossen sein. Danach testen noch die Vereinsmitglieder die Leinewelle, zeitgleich wird das Buchungssystem geprüft, das über die Website www.leinewelle.de abgewickelt wird. Eine Stunde surfen auf der Leinewelle soll ab Mai zehn Euro kosten, möglich ist das Surfen bei entsprechender Witterung von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. „90 Prozent der Tage im Jahr soll das Surfen möglich sein“, sagt Heiko Heybey. Lediglich bei Hochwasser oder Starkregen werde die Anlage aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.

350 Mitglieder sind nötig

Leinewelle e.V. geht Ende April mit rund 200 Mitgliedern an den Start. Um künftige Wartungskosten selber tragen zu können, brauche man etwa 350 Mitglieder, schätzt Heiko Heybey. 240 Euro beträgt der Jahresbeitrag, Jugendliche zahlen weniger. Für den Mitgliedsbeitrag bekommen die Surfer 24 Freistunden im Jahr. Grundprinzip sei, „das Surfen so günstig so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen“. Wenn man bei 500 Mitgliedern angekommen sei, könne man darüber nachdenken, den Mitgliedsbeitrag zu senken.

Lesen Sie auch

In den vergangenen knapp zehn Jahren seit Vereinsgründung hat der Verein etwa zwei Millionen Euro Spenden zusammen getragen. Um der Leinewelle gleichbleibend Wasser zuzuführen, waren aufwendige technische Baumaßnahmen erforderlich, die die Kosten in die Höhe getrieben haben.