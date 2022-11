﻿Region Hannover: Förderung der Roboterfabrik bis 2025 gesichert

Die Arbeit des Bildungszentrums Roboterfabrik ist bis 2025 gesichert. Der Wirtschaftsausschuss der Region hat eine Förderung in Höhe von 360.000 Euro bewilligt. In der Fabrik lernen Schüler und Studierende das Programmieren von Robotern – Unternehmen aus der Region profitieren davon.

Hannover. „Der Hammer von morgen ist der Roboter“, sagt Informatiker und Forscher Sami Haddadin. Haddatin stammt aus Hannover, forscht heute in München und ist einer der führenden deutschen Robotik-Experten. Schüler, Studenten und Beschäftigte müssten lernen, mit der neuen Technik umzugehen. Dabei gehe es darum, so Haddatin, Roboter anzuleiten und zu programmieren. Solche Fähigkeiten vermittle das Bildungszentrum Roboterfabrik an der Leibniz-Universität Hannover. Ein Lob aus berufenem Munde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Getragen wir die Einrichtung zu einem großen Teil von der Region Hannover, und die hat der Roboterfabrik jetzt einen weiteren Zuschuss für die kommenden Jahre gewährt – für 2023 bis 2025 exakt 360.000 Euro. Das hat der Wirtschaftsausschuss entschieden. Für diesen Zeitraum benötigt die Roboterfabrik insgesamt gut 500.000 Euro, die Restsumme bringt die Leibniz-Uni auf. Damit kann das Leuchtturm-Förderprojekt weiter laufen.

Ausgebildete Nachwuchskräfte für den lokalen Markt

Die Roboterfabrik entstand 2016 in den Räumen der Leibniz-Uni, wo Schüler, Auszubildende, Studenten und Forscher Projekte bis hin zur Firmengründung entwickeln. Angesiedelt ist sie am Institut für Regelungstechnik der Universität. Grund für das Engagement der Region: Mit der voranschreitenden Automatisierung in der Industrie und den Automatisierungsbedarfen im Servicebereich nimmt die Robotik einen zunehmend wichtigen Stellenwert ein. Doch trotz des prognostizierten Wachstums der Robotik in der Industrie um etwa 6 Prozent pro Jahr sei insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region Hannover kein oder kaum ausreichendes Wissen für den Einsatz von Robotersystemen vorhanden, so die Behörde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Roboterschule setzt genau dort an und trägt laut der Region inzwischen maßgeblich zur Nachwuchsförderung bei. Dazu zählen etwa Veranstaltungen in Schulen, Praxismodule für Studierende und berufsbegleitende Workshops. Am Ende bekommt der lokale Markt gut ausgebildete Nachwuchskräfte – direkt von der Leibniz-Uni. Wie die Yuanda Robotics GmbH: 80 Prozent der Leute, die bei der Firma arbeiten, kommen von der Uni Hannover. Die Region Hannover spricht inzwischen von einem Erfolgsmodell. In der Roboterschule hat es seit Gründung bislang Robotik-Schulungen und -Workshops für mehr als 1100 Teilnehmende gegeben – bei einem für den technischen Bereich überdurchschnittlichen Frauenanteil von 30 Prozent.

„Die Technik kommt näher an den Menschen ran“

Diese Zusammenarbeit zwischen Schülern und Studierenden habe inzwischen dazu geführt, dass nahezu die Hälfte der 2018 im Roberta Regio Zentrum gestarteten Schüler sich für ein Studium an der Leibniz-Uni eingeschrieben haben. Das Roberta Regio Zentrum ist seit 2013 Anlaufstelle für die Schulen im Umland beim Thema Robotik. Es bietet unter anderem Roboter-AGs und Workshops an und wirkt beim MINT-Tag am Produktionstechnischen Zentrum der Uni in Garbsen mit.

„Wir nehmen aktuell eine Veränderung bei der Hard- und Software wahr. Industrielle Robotersysteme können inzwischen in die Ausbildung genommen werden, da sie feinfühlig und nicht gefährlich für Menschen sind“, sagte Torsten Lilge vom Institut für Regelungstechnik und verantwortlich für die Roboterfabrik. „Die Technik kommt sehr viel näher an den Menschen ran. Wir erwarten eine flächendeckende Verbreitung der Robotik auch außerhalb der Großindustrie.“ Als Beispiel nannte Lilge den Bereich der Medizin und Pflege.

Lesen Sie auch

Infos über das Robotikprogramm der Region Hannover gibt es im Internet unter dem Link: https://www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/de/Handlungsfelder/Wettbewerbsfaehiger_Standort/Robotik/Zeitstrahl_Robotik.php

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Andreas Voigt