﻿Fünf Bäder in der Region Hannover, die Sie kennen sollten

Hannover. Das warme Sommerwetter lockt wieder einmal auch viele Hannoveranerinnen und Hannoveraner in die Freibäder. Doch wo kommen Wasserratten wirklich auf ihre Kosten? Wir stellen zum Start der Saison einige Tipps aus der Landeshauptstadt und dem Umland vor.

Freibad im Regen: Ab nach Langenhagen

Macht draußen wie drinnen Spaß: Die Wasserwelt Langenhagen. © Quelle: Clemens Heidrich

Zugegeben, ein bisschen geschummelt ist das schon. Die Wasserwelt Langenhagen ist vor allem ein Hallenbad, bietet für jeden Geschmack ausreichend Action. Vor allem auch die Jüngsten können sich zum Beispiel auf der 97,7 Meter langen Reifenröhrenrutsche mit Lichteffekten austoben. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich im Strömungskanal treiben zu lassen oder im „Mermaid-Kurs“ zu lernen, wie eines der mythischen Fabelwesen durchs Wasser zu gleiten. Im 100 Quadratmeter großen Außenbecken hat man es auch bei einem Sommerregen schön warm, denn die Temperatur wird ganzjährig bei 30 Grad gehalten. Mit einem breiten Wellness- und Saunaangebot wie etwa der Schnupper- oder der Kindersauna ist aber gleichzeitig für viel Entspannung gesorgt.

82 Meter lang: Wer traut sich auf die „Blaue Viper“?

Mit Naturbad: Das Balneon in Neustadt. © Quelle: Mirko Bartels

Auch das Balneon in Neustadt ist ein Hallen- und Freibad. Hier erwartet die Besucher mit der „Blauen Viper“ eine 82 Meter lange Reifenrutsche, zudem gibt es eine Kletterwand und die Saunawelt zu entdecken. Der Weg ins kühle Nass des Schwimmbeckens ist hier dank einer breiten Einstiegstreppe und eines mobilen Schwimmbadlifters barrierefrei. Hier folgt man ebenfalls dem Meerjungfrauen-Trend mit entsprechenden Angeboten. Außerdem können sich die Gäste an einem Naturbadesee die Seele baumeln lassen.

Mit Kies: Für das natürliche Sommergefühl

Fast wie im See: Das Naturbad in Hainholz. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer das pure Badevergnügen in der Atmosphäre eines Kiesteichs mit Liegewiese schätzt, ist in Hannovers erstem und einzigem Naturbad im Stadtteil Hainholz gut aufgehoben. Das Herzstück bildet hier das chemikalienfreie Sportbecken mit 33,3 Metern Länge, welches auch Allergikern ungetrübten Schwimmspaß ermöglicht. Zudem gibt es noch ein separates Sprungbecken inklusive eines drei Meter hohen Sprungfelsens und eines Nichtschwimmerbereichs sowie eine Wasserrutsche. Die Barrierefreiheit ist hier unter anderem durch einen Zugang zum Nichtschwimmerbereich über eine breite Rampe gewährleistet, darüber hinaus werden auch Gehhilfen und ein Sanitärrollstuhl vorgehalten. Für die Kleinsten ist mit einem Babybecken mit Wasserlauf gesorgt. Allzu kuschelig-warme Temperaturen sollten die Badegäste jedoch vor allem zu Sommerbeginn nicht erwarten, denn das Wasser wird nicht beheizt. Auch an sonstigen sportlichen Aktivitäten gibt es einiges zur Auswahl, dazu gehören beispielsweise Badminton, Pétanque sowie neuerdings auch ein turniertaugliches Beachvolleyballfeld.

Freibad ohne Frieren

Der Beweis: Das Wasser im Sehnder Waldbad wird beheizt. © Quelle: Thomas Böger

Im Gegensatz zum Naturbad Hainholz läutet das Waldbad Sehnde in idyllischer Umgebung bereits aufgewärmt den Beginn der Freibadsaison ein. Bis auf 22 Grad soll das Wasser nun beheizt werden. Die Besucher können hier vom Ein- und Drei-Meter-Turm springen, zudem Beachvolleyball spielen.

Für Schwindelfreie: Auf einen Sprung nach Uetze

Mutprobe: Im Uetzer Freibad gibt es einen Fünf-Meter-Turm. © Quelle: Sandra Köhler

Das Uetzer Naturbad kann mit einem Drei- und einem Fünf-Meter Sprungturm sowie einer vier Meter hohen, vier Meter breiten und rund 20 Meter langen Breitwellenrutsche aufwarten. Die Badebegeisterten können ihre Bahnen dort in einem 50 Meter langen Becken ziehen, dessen Wasser durch einen Filter gereinigt wird und somit chlorfrei ist. Hier können sich sowohl Schwimmer als auch Nichtschwimmer in die Fluten stürzen, und für die Jüngsten steht ein Planschbecken zur Verfügung. Weitere Sportflächen für Fußball, Beachvolleyball, Basketball und Tischtennis sind ebenfalls vorhanden.

