Unsere Übersicht: Das sind die wichtigsten Termine der Woche vom 18. bis 24. September

Hannover. Im Prozess um die tödlichen Schüsse an einer Üstra-Haltestelle gibt es möglicherweise ein Urteil – und Krankenhausmitarbeiterinnen und -Mitarbeiter protestieren auf dem Opernplatz. Das und mehr sind die wichtigsten Termine der Woche vom 18. bis zum 24. September.

Üstra, öffne dich: Politik stimmt über Türpläne ab

Tür-Diskussion: Eine Stadtbahn der Linie 2. © Quelle: Daniel Junker

In der Regionspolitik reifen Pläne, dass sich die Türen der Stadtbahn obligatorisch öffnen, sobald sie an eine Haltestelle fährt. Mobilitäts- und seheingeschränkte Bahnfahrende sollen auf diese Weise besser einsteigen können. Der Blinden-und Sehbehindertenverband begrüßt den Vorstoß. Unumstritten ist diese Maßnahme allerdings nicht, denn sie ist teuer. Die Üstra geht durch höhere Energiekosten in internen Berechnungen von 500.000 bis 800.000 Euro im Jahr aus. In der Regionspolitik zeichnet sich dennoch eine breite politische Mehrheit für diesen Vorstoß ab. Die Regionsversammlung stimmt darüber am Dienstag, 19. September, ab. Die Sitzung im Gebäude an der Hildesheimer Straße 18 beginnt um 14 Uhr. Sie ist öffentlich und kann auch im Livestream verfolgt werden.

Tödliche Schüsse in Döhren: Urteil am Mittwoch?

Gerichtssaal: Der Angeklagte Hamada K. versteckt sein Gesicht vor den Fotografen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Strafverfahren zu den tödlichen Schüssen auf einen 34-Jährigen in Döhren nähert sich dem Ende. Am Mittwoch, 20. September, könnte dazu im Landgericht Hannover ein Urteil gesprochen werden. Hamada K. soll mit einer halbautomatischen Waffe am 28. Februar an einer Üstra-Haltestelle an der Fiedelerstraße Filippo S. erschossen haben – dessen Bruder war schon Wochen zuvor mit dem späteren Schützen aneinandergeraten. Die Begegnung am Tag der Tat war offenbar zufällig. Das Opfer kam erst später dazu, sein Bruder hatte Filippo S. telefonisch um Hilfe gerufen. Der Angeklagte spricht von Notwehr.

Klinikbelegschaft protestiert auf dem Opernplatz

Steigende Kosten, neue Reformpläne: Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft warnt vor einem Kliniksterben. Am Mittwoch, 20. September, 14.30 Uhr, ruft sie zum Protest auf dem Opernplatz auf. Es werden mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwartet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die stationäre Betreuung umbauen. Dabei geht es um Fallzahlen, die Bezahlung von Leistungen, die Qualität der Behandlung und die Entfernung zwischen Kliniken. Nach Einschätzung der Krankenhausgesellschaft wird der Umbau der Kliniklandschaft auf mittlere Sicht mit erheblichen Strukturanpassungen und immensen Folgekosten einhergehen. Grundlegende Voraussetzung für einen geordneten Umbauprozess sei die schnellstmögliche Verabschiedung eines Gesetzes zur wirtschaftlichen Absicherung der Häuser auf Bundesebene.

Weltleitmesse EMO startet

Die Weltleitmesse der Produktionstechnologie – die Emo Hannover – startet am Montag, 18. September. Unter dem Motto „Innovative Manufacturing“ kommen Fachbesucher für sechs Tage auf dem Messegelände zusammen. Veranstalter ist der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) aus Frankfurt am Main. Es gibt drei große Zukunftsthemen. Beim Schwerpunkt „Nachhaltigkeit in der Produktion“ etwa geht es nicht nur um energieeffiziente Maschinen, sondern um die Perspektive auf den gesamten Prozess. Zweiter Schwerpunkt ist die Digitalisierung, im dritten Fokusthema schaut die Emo auf gesellschaftliche Herausforderungen und Märkte.

Sportscheck Run durch das nächtliche Hannover

Im Schweinwerferlicht: So sah der Start beim Sportscheck Run im vergangenen Jahr aus. © Quelle: Christian Behrens

Ein spätabendlicher Lauf durch die beleuchtete City: Das ist der Sportscheck Run. Am Freitag, 22. September, können die Laufschuhe geschnürt werden. Los geht es mit einem Kinderlauf ab 19.30 Uhr. Der letzte Start erfolgt um 22.15 Uhr (zehn Kilometer). Auch eine Fünf-Kilometer-Distanz ist im Angebot. Die Strecke führt vom Opernplatz über Neues Rathaus, Landtag, Hauptbahnhof und Kröpcke. Tickets für die Teilnahme gibt es bei Sportscheck (ab 20 Euro, Kinder 6 Euro), Zuschauen ist natürlich gratis.

Am 22. September startet das Oktoberfest

Einsteigen: Klassiker wie der Austoscooter dürfen beim Oktoberfest natürlich nicht fehlen. © Quelle: Nancy Heusel

Das Oktoberfest auf dem Schützenplatz startet am Freitag, 22. September. Neben Klassikern wie Riesenrad, Wilde Maus oder Autoscooter werden auch wieder neue Fahrgeschäfte Tempo aufnehmen. Der Spaß geht bis zum 8. Oktober. Jeden Freitag (jeweils ab 21.45 Uhr) gibt es ein Feuerwerk, für Familien wird traditionell mittwochs ein Rabatt von 50 Prozent an den Fahrgeschäften und Buden gewährt. Montags und dienstags sind Ruhetage. Geöffnet ist am Startwochenende von 15 Uhr bis Mitternacht, am Sonntag, 24. September, von 14 bis 23 Uhr. Infos unter www.oktoberfest-hannover.de.

Bjarne Mädel liest Sven Stricker im Aegi

Bekannt aus dem Fernsehen: Bjarne Mädel liest aus dem vierten Teil der Sörensen-Reihe. © Quelle: Jürgen Bauer

Schauspieler Bjarne Mädel, den meisten wohl aus seiner Rolle als „Tatortreiniger“ bekannt, liest am Sonntag, 24. September, aus Sven Strickers neuestem Roman „Sörensen sieht Land“. Auch in der Fortsetzung von „Sörensen hat Angst“ – beim Grimme Preis räumte die Verfilmung des Buches gleich drei Preise ab – begibt sich der norddeutsche Kommissar wieder auf Spurensuche – zwischen Gewalt, eigenen Ängsten und Humor. Bei der Lesung ist auch Autor Sven Stricker dabei. Los geht es im Theater am Aegi um 18 Uhr. Tickets gibt es für 35,80 Euro bis 43,85 Euro im HAZ/NP-Ticketshop.

