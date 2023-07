﻿Hannover: Diebinnen aus Roma-Clan bekommen zweite Chance

Hannover. Ende mit Schrecken? Zwei Mädchen aus der Volksgruppe der Roma, die einen Teil ihrer Kindheit unter widrigsten Bedingungen in Hannover einer Schrottimmobilie in der Celler Straße verbringen mussten, sind jetzt wegen schweren Bandendiebstahls von der Großen Jugendkammer 2 des Landgerichts zu vergleichsweise milden Strafen verurteilt worden. Für die 17-jährige Florentina S., die wegen einer Jugendstrafe von einem Jahr und vier Monaten bereits in Haft ist, bildete das Gericht eine Einheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten – und setzte die Strafe insgesamt zur Bewährung aus. Sollte die Staatsanwaltschaft keine Rechtsmittel einlegen, käme sie frei. Ihre ein Jahr jüngere Schwester wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt.

Müll, Ungeziefer, Schimmel, kaputte Fußböden, kaputte Elektrik: In dieser Schrottimmobilie hatten die Roma-Mädchen leben müssen. © Quelle: Katrin Kutter

17-Jährige will künftig ehrlich leben – wegen ihres Babys

Florentina S. hatte nach Angaben ihres Anwaltes ein Geständnis abgelegt und um eine zweite Chance gebeten. Die 17-Jährige war wenige Monate vor der Haft Mutter geworden. Die Geburt ihres Sohnes habe alles verändert. Ihr sei ihr Fehlverhalten bewusst. Sie wolle künftig auf ehrliche Art leben – auch um für ihren Sohn ein Vorbild zu sein.

Im Führungsbericht der Jugendvollzugsanstalt Vechta hieß es, die 17-Jährige sei bereits in sehr jungen Jahren straffällig geworden. Aber die Inhaftierung wirke nachhaltig. Sie verhalte sich höflich und respektvoll, kümmere sich liebevoll um ihren Sohn. Sie reife in der Mutterschaft. Florentina S. war vor ihrer Haft mehrfach wegen Diebstahls zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

Richterin: Angeklagte sind Paradebeispiel für gescheiterte Integration

Es stelle sich in diesem Fall die Frage, ob das Jugendstrafrecht der geeignete Ort sei, um ein gesellschaftliches Problem einer sachgerechten Lösung zuzuführen, sagte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung. Die Kammer gehe davon aus, dass die Mädchen Geld verdienen gegangen seien, auch um etwas gegen die wirtschaftlichen Probleme ihrer Familien zu tun. Es habe nicht festgestellt werden können, ob die Mädchen zum Stehlen geschickt worden seien oder ob ihnen dieses Verhalten in ihrer Kultur vorgelebt worden sei. Man könne sich nicht von dem Gedanken frei machen, dass die Mädchen von Kindheit an keine echte Chance hatten und ein Paradebeispiel für gescheiterte Integration seien.

Die Mädchen gehören nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu jener Roma-Großfamilie, die in einem Lagebericht von Justiz- und Innenministerium als besonderer Fall von Clankriminalität gewertet werden. Allein von Januar bis Mai 2023 seien 126 Verfahren gegen Mitglieder der Familie aktenkundig, heißt es. Unter den Tatverdächtigen befänden sich weiter strafunmündige, jugendliche und heranwachsende Personen. Der Zentralrat deutscher Sinti und Roma bezeichnete es als antiziganistisch, dass in dem Bericht die Abstammung mit ausgewiesen worden sei.

Mädchen gehören zu kriminellem Roma-Clan

Vor der Großen Jugendkammer 2 war eine Bande von sechs Mädchen, zwischen 2000 und 2007 geboren, wegen 28 Straftaten von März 2021 bis März 2022 wegen schweren Bandendiebstahls und erwerbsmäßigen Diebstahls angeklagt. Die Mädchen hatten vor allem Kosmetika in großen Mengen in Drogerien und Supermärkten mitgehen lassen. Sie waren geständig und seitdem nicht mehr straffällig geworden. Das rechnete ihnen das Gericht an.

Auch zwei weitere Mädchen bekamen Bewährungsstrafen, eine 30 gemeinnützige Arbeitsstunden. Eine 18-Jährige muss – so das Urteil rechtskräftig wird – für zwei Jahre und vier Monate in Haft. Ihr hatte das Gericht die meisten Diebstähle nachweisen können. Sie hatte den Kontakt zu einem Hehler hergestellt. Auch sie ist Mutter und mit dem zweiten Kind schwanger.

Die Staatsanwaltschaft hatte in allen Fällen höhere Strafen gefordert.

