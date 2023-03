﻿Im GOP ist Musik drin – so entstand der Soundtrack für Neo

Hannover. Manchmal liegt privates und berufliches Glück ganz nah beieinander – so nah, dass die Augen noch leuchten, wenn man sechs Monate später davon berichtet. Und so leuchtet es sehr, wenn Holger Dieffendahl von der Geburt seiner zweiten Tochter erzählt. „Sie wurde freitagmorgens an dem letzten GOP-Show-Wochenende in Bonn geboren. Da ich wegen Corona nicht im Krankenhaus bleiben durfte, habe ich abends diesen Auftritt noch wahrgenommen. Der Moderator Martin Quilitz erzählte davon dem Publikum und die Leute haben mich total gefeiert.“ Als er dann – völlig berührt – noch sein Kölner Liebeslied „Teil von mir“ sang, war das Publikum nicht mehr zu halten. „Das war so berührend und echt schön.“

Schön-jazzig, schön-sinnlich, schön poppig, düster-schön und chanson-schön ist auch der Soundtrack des 40-Jährigen Musikers, den er für die neue GOP-Show Neo kreiert hat. Bis auf zwei Songs ist alles seiner eigenen Kreativität entsprungen, außerdem setzte er beim Abschlusssong „Thats life“ von Frank Sinatra eigene Akzente, „habe es harmonisch etwas verändert“.

Wie läuft das mit der Musik für eine Show? „Die Artisten haben mir ihr Programm zugespielt und ich habe zu den Acts die Musik geschrieben und in meinem Kölner Studio produziert“, sagt er. Was wirklich schön ist, weil die Musik so ein ganz eigener Act im Programm ist und das über die ganze Show.

Musiker Dieffendahl im GOP: Ihm liegen die Künstlerinnen zu Füßen. © Quelle: Tobias Woelki

Er singt dort auch selbst, „obwohl ich mich nicht als Sänger bezeichnen würde“, Liedermacher treffe es eher. Sein Liebeslied an seine Heimat Köln, „Teil von mir“, ist unerschrocken frei von Fußball und Fasching. Sein Anti-Liebes-Lied „Vorbei“ spielt er auf seinem umgehängten Keyboard – und rattert kabarettistisch den Refrain in der gleichen Schnelligkeit herunter, wie GOP-Teamkollege Shu Takada seine Jojos schnellen lässt.

Sein Traum: „Den Soundtrack für eine Film zu schreiben. Gern einen Action-Film, da ist ja meist auch eine Love-Story drin.“ Dass er Kino-Kompositionen beherrscht, ist in Dieffendahls Projekt „Phinley“, zu hören. „Das sorgte für breite Anerkennung, wurde 1,5 Millionen mal bei Spotify geklickt“, erzählt er stolz. Der Musiker mag natürlich auch Musik anderer Künstlerinnen und Künstler, „im Moment finde ich Ariana Grande ganz toll, aber auch alles von Coldplay, tolle Kompositionen, toll arrangiert“. Eigentlich könne er fast jeder Musik etwas Gutes abgewinnen, auch wenn er sie nicht höre, auch wenn es traditionelle Volksmusik in verschiedenen Mundarten sei. Was gar nicht geht: „Diese Ballermann-Schlagermusik ist einfach nur furchtbar. Sowohl von den Texten als auch der Musik.“

Im Hintergrund: Holger Dieffendahl sorgt für die musikalische Untermalung der artistischen Acts. © Quelle: Tobias Woelki

Der bekennende Beethoven-Fan schreibt neben dem GOP-Job die Partituren für die Musiker der ab April beginnenden neuen Staffel von „Voice of Germany“. Als Kopist für Arrangeure, „die gut unterwegs sind“, arbeitet Dieffendahl ebenfalls. „Ich bekomme von den Arrangeuren eine Rohfassung und schreibe die Partitur, also die Noten für die Musiker, sauber auf.“ Im vergangenen Jahr hätten die Red Bull Symphonics von der gleichnamigen Firma ein eigenes Cross-Over-Konzert – Pop trifft Klassik – aufgezogen. „Ich habe vom musikalischen Leiter die Stücke bekommen und sie für die einzelnen Instrumente des Orchesters sauber aufgeschrieben.“

„Die Wucht eines Orchesters ist gigantisch“

Orchestermusik – das ist ohnehin seins. Er habe die Corona-Zeit genutzt, „um ein langes Projekt endlich mal umzusetzen. Ich habe eine eigene vierteilige Suite komponiert, die knapp eine Stunde dauert.“ Durch ein Stipendium der Kulturförderung Nordrhein-Westfalen konnte er einen dreiminütigen Teaser mit dem Budapest Scoring Orchester aufnehmen. „Das ist ein großartiges Gefühl, wenn 80 Musiker das eigene Stück spielen. Die Wucht eines Orchesters ist gigantisch. Da kann keinerlei Technik oder Wumms mithalten.“

Im Porträt: Holger Dieffendahl komponiert die Musik für NEO. © Quelle: Nancy Heusel

Deshalb wird ihm übrigens auch nicht bange vor der Künstlichen Intelligenz (KI), die möglicherweise das Komponieren der Zukunft übernehmen könnte. KI könne bei der Energie der menschgemachten Musik nicht mithalten. Es würden Kopien bleiben. Das sei so wie mit dem Kartoffelsalatrezept von Mama. Wenn ich das eins zu eins so mache wie sie, schmeckt es trotzdem nicht so bombe.“

