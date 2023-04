﻿Diese Bäckereien in der Region Hannover haben Ostern 2023 geöffnet

Auch über Ostern 2023 gibt es in Hannover frische Brötchen. Viele Bäckereien haben an den Feiertagen geöffnet.

Frische Brötchen an Ostern? In Hannover und im Umland haben viele Bäckereien auch am Ostersonntag und Ostermontag geöffnet. Wir sagen Ihnen, wo Sie frische Backwaren bekommen und welche Backstuben an den Feiertagen geschlossen bleiben.