﻿Staus, aber kein Chaos in Hannover: Die Folgen der Schnellweg-Sperrung

Rodungen am Südschnellweg in Hannover: Forstarbeiter fällen die Bäume im Bereich der Schützenallee

Begleitet von einem Großaufgebot an Polizei haben am Montagmorgen die Rodungen für den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover begonnen. Die Beamten haben eine Sperrzone eingerichtet.