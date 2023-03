﻿Die meistgelesenen Artikel im Februar: Das hat unsere Leserinnen und Leser besonders interessiert

Blockierte Straßen, wütende Autofahrer – und plötzlich ganz viele Magdeburger in Hannover: Der Februar war kurz, aber ereignisreich. Wir geben einen Überblick, welche Nachrichten die Lesenden von HAZ.de am meisten interessiert haben.

Hannover. Und schon ist er wieder rum, der Februar. Der zweite Monat des Jahres ist – wie immer – zugleich der kürzeste gewesen. Dennoch hat er freilich einiges zu bieten gehabt, in den 28 Tagen ist auch in der Region Hannover einiges passiert. Wir ziehen noch einmal einen Strich: Diese zehn Artikel haben unsere Leserinnen und Leser besonders interessiert.

Platz 10: 10.000 Magdeburger Fußballfans in Hannover

Der 1. FC Magdeburg wird beim Auswärtsspiel in Hannover von zahlreichen Fans begleitet.

Wer nicht komplett vom Fach ist, mag sich im Vorfeld der Partie der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg verwundert die Augen gerieben haben: Die Gäste wollen 10.000 Fans mit zum Auswärtsspiel an den Maschsee bringen? Das ist ja allerhand für einen abstiegsgefährdeten Aufsteiger. Die Magdeburger Ultra-Szene, befreundet mit Hannovers großem Rivalen Eintracht Braunschweig, hatte aufgerufen zur „Aktion 10.000 – das größte Auswärtsspiel seit dem Mauerfall“ . Es gab also eine kleine blau-weiße Invasion, bis zum Anpfiff des Risikospiels, das von einem entsprechenden Polizeiaufgebot begleitet wurde, blieb es jedoch friedlich, erst im Stadion kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Fangruppen.

Platz 9: „Schlagermatratze“: Schlagerstreit vor dem Landgericht

Nicht die feine englische Art: Christian Keltermann (45) titulierte Anna-Carina Woitschak (30) bei Auftritten im Januar und auf Social Media als „Schlagermatratze“. Dagegen setzte sich die Sängerin und Noch-Ehefrau von Volksmusiker Stefan Mross (47) gerichtlich zur Wehr. Urteil des Landgerichts: Der hannoversche Kabarettist darf sie nicht mehr so bezeichnen. Macht er es doch, könnte es teuer werden: „Es drohen 250.000 Euro Strafe oder sechs Monate Haft“, so Keltermann, der ohne Rechtsbeistand zum Verfahren erschien und ein „Versäumnisurteil“ kassierte. Beendet ist der „Schlagerstreit“ damit aber offenbar noch nicht: Keltermann pocht auf eine Aussprache mit Woitschak und plant, in die nächste Instanz zu gehen – mit Rechtsanwalt.

Platz 8: Streik – KRH sagt fast alle geplanten Operation ab

Ein Streik und seine Folgen: Für Dienstag, 21. Februar, rief die Gewerkschaft Verdi die kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region zum Warnstreik auf – mit erheblichen Folgen nicht zuletzt für Berufspendlerinnen und -pendler, denn die Stadtbahnen und Busse der Üstra bliebe allesamt in den Depots, die Straßen waren erwartungsgemäß voller. Nicht nur das: Die Müllabfuhr kam nicht, Kitas waren geschlossen – und auch die Arbeit in den Krankenhäusern des Klinikums der Region Hannover (KRH) war massiv betroffen: Ein Großteil der für diesen Tag geplanten Operationen wurde auf einen späteren Termin verschoben. Für die Versorgung der Patienten hatte das KRH mit Verdi übrigens eine Notdienstvereinbarung getroffen.

Platz 7: Kanzler kommt, Mitarbeiter sollen zu Hause bleiben

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover.

Der Kanzler kommt – und im Vorfeld gibt’s Knatsch. Was war passiert? Unter anderem hatte sich Olaf Schulz (SPD) für einen Besuch bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Ruhstoffe (BGR) angekündigt. Und deren Präsident machte mit einer hausinternen E-Mail bundesweit Schlagzeilen. Denn Ralph Watzel bat die „lieben Kolleginnen und Kollegen“, zu Hause zu bleiben und von dort zu arbeiten. Der Kanzler kommt – und trifft auf keine Belegschaft? Und damit nicht genug: Wer dennoch zur Arbeit ins Haus kommen müsse, den wies Watzel an extra noch einmal an, „auf ein ordentliches und gepflegtes äußeres Erscheinungsbild zu achten“. Die, die am Ende vor Ort auf Scholz warteten, waren übrigens recht gut gekleidet...

Platz 6: Beschwerden über Energieversorger Eprimo

Abschläge für Strom, die die alten um mehr als das 13-fache steigen? Nicht in jedem Fall sind es diese Dimensionen, doch es geht um Hunderte Euro im Monat, die der Energieversorger Eprimo mehr von seinen Kundinnen und Kunden verlangt, weshalb sich bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen die entsprechenden Beschwerden häufen. Hintergrund: Bis zum 1. März mussten Energieversorgungsunternehmen über die Umsetzung der Preisbremse informieren. Von einer Entlastung war im entsprechenden Schreiben für viele Kundinnen und Kunden jedoch keine Spur, vielmehr kam dieses einem Schock gleich.

Platz 5: Urban Outfitters kommt nach Hannover

Urban Outfitters eröffnet eine Filiale in Hannover.

Mal gute Nachrichten aus der Innenstadt: Anfang des Monats wird bekannt, dass Urban Outfitters in die ehemaligen Räume des Wurst-Basar an der Georgstraße zieht. Auf vier Etagen gegenüber vom Bratwurst-Glöckle will das Unternehmen aus Philadelphia Mode und Accessoires verkaufen. Weltweit gehören mehr als 200 Standorte zu der Kette, die Lifestyle mit Kultur und Kommerz verbindet. In den Geschäften gibt es ausgefallene Textilien und Kosmetik, aber auch etwas Gastronomie und sogar Schallplatten und Kassetten. Der Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Derzeit läuft der Umbau des Fünfzigerjahregebäudes mit der gebogenen Glasfassade noch, das im Besitz einer alteingesessenen hannoverschen Familie ist.

Platz 4: Diese Ziele sind per Direktflug aus Hannover erreichbar

Im Februar ist’s in der Regel kalt in Deutschland. Spannend und ein wenig erwärmend ist da der Blick auf mögliche Reiseziele, die vom Flughafen Hannover aus direkt erreichbar sind. Das sind mehr als 50 Stück, darunter sonnige Badeorte wie Hurghada oder Djerba, aber auch spannende Städte wie Barcelona oder Athen. Metropolen, Klassiker: Wir haben alle Ziele aufgelistet, die vom HAJ schnell erreichbar sind – inklusive der neuen Routen ab April.

Platz 3: Wut auf die Klimaaktivisten der Letzten Generation

Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten bremsen im Februar nicht nur einmal Autos in Hannover aus.

Die Zündschnur wurde zusehends kürzer: Mitte des Monats blockierten Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Letzte Generation innerhalb von wenigen Tagen mehrfach Straßen in Hannovers City – und die Wut der Autofahrenden wurde größer. Am Königsworther Platz und an der Karmarschstraße kam es sogar zu Tätlichkeiten: Autofahrer und Passanten zerrten die Protestierenden weg oder traten sogar zu. Ein SUV-Fahrer stoppte nicht, brachte einen Aktivisten zum Taumeln. Nach einem Deal zwischen der Bewegung und Oberbürgermeister Belit Onay gehören die Blockaden mittlerweile aber der Vergangenheit an – zumindest in Hannover.

Platz 2: Streik, die zweite: Die Üstra fährt auch am 3. März nicht

Der erste Streik war eine Woche her, da rief die Gewerkschaft Verdi zu einem zweiten in Hannover auf. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hatte es – wenig überraschend – keine Einigung gegeben, das vorgelegte Angebot der Arbeitgeber bezeichnete Verdi-Landesleiter Detlef Ahting als „Frechheit“. Auf ein Neues also, diesmal allerdings eine Nummer kleiner: Am Freitag, 3. März, würde ausschließlich die Üstra ganztägig bestreikt, der Müll hingegen abgeholt, Kitas offenbleiben. Für viele Pendlerinnen und Pendler dennoch eine starke Einschränkung.

Platz 1: Die Rechtslage für Autofahrer bei Klimaprotesten

Nichts geht mehr: Die Letzte Generation protestiert in Hannovers Karmarschstraße.

Abschließend noch einmal zurück zur Bewegung Letzte Generation, die in Hannover innerhalb kurzer Zeit mehrfach Straßen blockierte. Das machte einige Passanten und Autofahrer offenbar so wütend, dass sie zu drastischeren Mitteln griffen – und beispielsweise versuchten, die Aktivistinnen und Aktivisten eigenhändig von der Straße zu zerren. Aber dürfen sie das überhaupt – oder müssen sie das der Polizei überlassen? Das ist der Blick auf die Rechtslage.